 Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ «Προώθηση Πολιτικών Νόμιμης Μετανάστευσης» - Οι κύριες ρυθμίσεις του

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή και θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στις αρμόδιες Επιτροπές το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, «Προώθηση Πολιτικών Νόμιμης Μετανάστευσης», με στόχο - σύμφωνα με το υπουργείο - τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου νόμιμης μετανάστευσης, που θα αποτελέσει ανάχωμα στην παράνομη μετανάστευση και το οποίο ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας όσο και στις απαιτήσεις της δημόσιας ασφάλειας.

Οι κύριες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

Ανανέωση αδειών

Παρέμβαση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης.

Μείωση γραφειοκρατίας και επιτάχυνση εξυπηρέτησης πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

Εισαγωγή αυτόματης ανανέωσης για «ασφαλείς» κατηγορίες αδειών (π.χ. εξαρτημένη εργασία),με μοναδική επιφύλαξη λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Καθιέρωση ελάχιστης διάρκειας δύο ετών για κάθε άδεια διαμονής.

Απασχόληση – Μετάκληση

Ενίσχυση των διαδικασιών μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Απλούστευση σταδίων και ευελιξία στην αλλαγή εργοδότη.

Θέσπιση ελάχιστου ηλικιακού ορίου.

Ένταξη των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης ως δυνητικών εργοδοτών.

Θεσμοθέτηση fast track διαδικασίας για εργαζόμενους σεμεγάλα δημόσια έργα και στρατηγικές επενδύσεις

Διεθνής Συνεργασία

Προώθηση διμερών διακρατικών συμφωνιών με χώρες προέλευσης.• Έμφαση στη συνεργασία για επιστροφές παράνομα διαμενόντων και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης

Υψηλή Εξειδίκευση

Προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης και γνώσης.

Εισαγωγή νέων κατηγοριών εθνικών θεωρήσεων:

Tech visa

Talent visa

Ρυθμίσεις για επισκέπτες καθηγητές.

Επιτάχυνση προξενικών διαδικασιών σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Αύξηση διάρκειας άδειας διαμονής εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης (Blue Card).

Φοιτητές & Σπουδαστές Τρίτων Χωρών

Άδειες διαμονής ισόχρονες με τη διάρκεια των σπουδών.

Δικαίωμα μερικής απασχόλησης.

Δυνατότητα παραμονής μετά την αποφοίτηση για αναζήτηση εργασίας.

Ταχύτερη χορήγηση θεωρήσεων στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών.



Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας

Αξιοποίηση δικαιούχων διεθνούς προστασίας που διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε τομείς με ελλείψεις κατασκευές, αγροτική παραγωγή και τουρισμός

Μείωση εξάρτησης από επιδόματα.

Ενίσχυση ένταξης στην αγορά εργασίας.

Παράνομη Διακίνηση – Κυρώσεις

Αυστηροποίηση κυρώσεων για την παράνομη διακίνηση μεταναστών σε όλα τα επίπεδα.

Τιμωρία της συνδρομής σε παράνομους μετανάστες από νόμιμους μετανάστες.

Απώλεια καθεστώτος νομιμότητας για όσους συνδράμουν με οποιονδήποτε τρόπο.

Πρόβλεψη ακόμη και ισόβιας κάθειρξης για διακινητές.

Υφ’ όρων απόλυση αλλοδαπών από τις φυλακές για τα πλημμελήματα υπό την προϋπόθεση της άμεσης απέλασης.

ΜΚΟ

Ρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας των ΜΚΟ με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας.

Απλοποίηση διαδικασίας εγγραφής στο μητρώο του Υπουργείου.

Αυστηροποίηση κυρώσεων για μέλη ΜΚΟ που εμπλέκονται σε διακίνηση:

πολυετής κάθειρξη

διαγραφή ΜΚΟ από το μητρώο

Κατάργηση προνομιακών προγραμματικών συμβάσεων.

Σύναψη συμβάσεων αποκλειστικά μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών.

Θεσμικές Ρυθμίσεις

Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Μεταναστευτικής Πολιτικής για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων, καθώς και την υφ’ όρων απόλυση με την άμεση απέλαση όσων μεταναστών εκτίουν πλημμεληματικές ποινές φυλάκισης.

«Με το σχέδιο νόμου «Προώθηση Πολιτικών Νόμιμης Μετανάστευσης», η Ελλάδα χαράσσει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική, αυστηρή απέναντι στην παρανομία, ανοικτή αποκλειστικά στη νόμιμη κινητικότητα και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης.

