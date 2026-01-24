Μπαίνοντας κάποιος στο σπίτι του Χρήστου Παρασίδη, δημοτικού υπαλλήλου στον δήμο Θεσσαλονίκης, καταλαβαίνει αμέσως την αγάπη και το πάθος του για τον πράκτορα 007, την επιτομή του κομψού και τζέντλεμαν κατασκόπου. Μια μεγάλη βιβλιοθήκη -και όχι μόνο- είναι γεμάτη με αντικείμενα, που είναι αποκλειστικά ταυτισμένα με τον Τζέιμς Μποντ.

Από ποτήρια, διακοσμητικά, ρολόγια, κουτιά με λαστιχάκια, μέχρι και τα άλλα αυτοκίνητα του δημοφιλούς πράκτορα, όλα βρίσκονται στα ράφια· εκεί όπου μπορεί να δει κανείς τα πάντα με Τζέιμς Μποντ, όπως τη Vanquish που χρησιμοποιήθηκε αργότερα στο Tomorrow Never Dies, αλλά και πολλές φιγούρες με τους ...κακούς, όπως τον Oddjob, αλλά και ένα διαστημόπλοιο.

«Τα πιο παλιά που έχω στη συλλογή μου είναι από το 1964-‘65, επιτραπέζια και παιχνίδια. Το "χρυσό μου δισκοπότηρο" είναι το παιχνίδι με το καμάκι, που το βρήκα στην Αυστρία και το απέκτησα μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, και ένα ακόμη επιτραπέζιο που το βρήκα στη Γαλλία και σήμερα το έχω σε κορνίζα, ώστε να είναι απολύτως προστατευμένο. Ανοίγει το χαρτόνι και έχεις πιόνια-φιγούρες: μικρούς δύτες με μαύρες στολές, τους κακούς, τους καλούς με πορτοκαλί και τον Τζέιμς Μποντ με τη δική του στολή underwater battle, πορτοκαλί και άσπρο μαγιό από κάτω. Είναι όλες οι λεπτομέρειες και είναι υπέροχο», σημειώνει ο συλλέκτης, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τη συλλογή του Χρήστου Παρασίδη συμπληρώνουν δεκάδες βιβλία, περιοδικά, αλλά και κάδρα, που έχει ο ίδιος ζωγραφίσει, όπως και μπλούζες και ρέπλικες μασκών που κατασκευάζει με πρόσωπα πρωταγωνιστών των ταινιών. Μάλιστα, κάποιες από αυτές έφτασαν μέχρι και την άλλη άκρη της γης.

Επίσης έχει μια μεγάλη συλλογή από γραβάτες -φυσικά με σκηνές από τις ταινίες του Τζειμς Μποντ- κάποιες από τις οποίες έχει ζωγραφίσει ο ίδιος.

Σημαντικό απόκτημα είναι και αυτό που βλέπει κάποιος, βγαίνοντας κάποιος στο μπαλκόνι του. Είναι ένα τεράστιο «007» στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, καθώς έχει στην κατοχή του το μοναδικό στην Ελλάδα λογότυπο (επτά μέτρα επί δύο μέτρα ύψος), που ήταν στην πρεμιέρα του No Time to Die.

Η εταιρεία διανομής τού το έδωσε, καθώς είχε κάνει προώθηση της ταινίας στη σελίδα του «James Bond Fans 007 Greek Fans», με μέλη από όλον τον κόσμο, όπου αναρτώνται όλα τα νέα, σχόλια, πληροφορίες για τις ταινίες, φωτογραφίες και αυτόγραφα.

Πότε του μπήκε το «μικρόβιο»

Η αγάπη του συλλέκτη ξεκίνησε το 1981 και όπως θυμάται, η μοναδική ταινία που τον πήγε ο πατέρας του να δει ήταν Τζέιμς Μποντ. Οι περιπέτειες του κατασκόπου στη μεγάλη οθόνη τον συνεπήραν και βγαίνοντας από την κινηματογραφική αίθουσα, ξεκίνησε η διαδρομή της συλλογής.

«Από τότε ξεκίνησε όλο αυτό και μου μπήκε το μικρόβιο. Άρχισα να μαζεύω ταινίες, κασέτες, μετά DVD και μετά πράγματα σχετικά μικρά και μεγάλα. Πούλησα κάτι, πήρα κάτι άλλο, όπως κάνουν οι συλλέκτες, και σήμερα νιώθω περήφανος για τη συλλογή μου, καθώς έχω και δύο ελληνικά επιτραπέζια του ’65 και ένα ελληνικό παιχνίδι, προσφορά μιας εταιρείας τότε -- την “Επιχείρηση Αστραπή”. Όλο και κάτι παίρνω, όλο και ψάχνω, και πάντα θέλω κι άλλο», σημειώνει.

Ο Θεσσαλονικιός συλλέκτης του 007 έχει, όπως λέει, ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες και έχει κάνει τις πρώτες κρούσεις ώστε να διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη η πρώτη έκθεση με θέμα τον Τζέιμς Μποντ.

Ιδανικά, θα ήθελε να γυρίζονταν έστω και μία μικρή σκηνή στην πόλη και να έκανε οποιονδήποτε ρόλο --ακόμη και τον κομπάρσο, για ένα πέρασμα έστω και ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου… Αρκεί να συναντηθεί στην οθόνη -και όχι μόνο- με τον αγαπημένο του ήρωα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.