DHL: Η στιγμή που το αεροπλάνο πέφτει πάνω σε σπίτι

Την στιγμή που το εμπορευματικό αεροσκάφος της εταιρείας DHL συνετρίβη νωρίς το πρωί πάνω σε κατοικία, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, κατέγραψε κάμερα.

Από το 0.20 στο βίντεο, το αεροπλάνο φαίνεται σαν κομήτης να πέφτει από τον νυχτερινό ουρανό και λίγα δευτερόλεπτα μετά την συντριβή ακολουθεί μια τεράστια έκρηξη

Swiftair cargo 737-400 has crashed while on approach to Vilnius International Airport, Lithuania.



One pilot and one person on the ground were killed. The second pilot and two others survived with unspecified injuries.



The aircraft, operated by a DHL contractor Swiftair, was… pic.twitter.com/FUyexI9ObE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 25, 2024

Το αεροπλάνο, το οποίο διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία SWIFT για λογαριασμό της DHL, προερχόταν από τη Λειψία. Όλοι οι κάτοικοι του σπιτιού επέζησαν ενώ νεκρό είναι το ένα από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους.

