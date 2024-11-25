Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που το αεροπλάνο της DHL συντρίβεται πάνω σε σπίτι και τυλίγεται στις φλόγες

Το αεροπλάνο φαίνεται σαν κομήτης να πέφτει από τον νυχτερινό ουρανό και λίγα δευτερόλεπτα μετά την συντριβή ακολουθεί μια τεράστια έκρηξη

DHL: Η στιγμή που το αεροπλάνο πέφτει πάνω σε σπίτι

Την στιγμή που το εμπορευματικό αεροσκάφος της εταιρείας DHL συνετρίβη νωρίς το πρωί πάνω σε κατοικία, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, κατέγραψε κάμερα. 

Από το 0.20 στο βίντεο, το αεροπλάνο φαίνεται σαν κομήτης να πέφτει από τον νυχτερινό ουρανό και λίγα δευτερόλεπτα μετά την συντριβή ακολουθεί μια τεράστια έκρηξη

Το αεροπλάνο, το οποίο διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία SWIFT για λογαριασμό της DHL, προερχόταν από τη Λειψία. Όλοι οι κάτοικοι του σπιτιού επέζησαν ενώ νεκρό είναι το ένα από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αεροπλάνο αεροπορικό δυστύχημα Λιθουανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark