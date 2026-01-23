Οργή στη Βρετανία μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στη Βρετανία οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ παρέμεναν λίγο πιο πίσω από την πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν.

Πολιτικοί από όλο το πολιτικό φάσμα, καθώς και βετεράνοι του πολέμου, χαρακτήρισαν τα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου «απόλυτη προσβολή» προς τους 457 Βρετανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση.

Η Έμιλι Θόρνμπερι, πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του βρετανικού κοινοβουλίου και βουλευτής του κυβερνώνοντας εργατικού κόμματος, δήλωσε στην εκπομπή «BBC Question Time» ότι οι αναφορές αυτές είναι «κάτι παραπάνω από λάθος» και αποτελούν ευθεία επίθεση σε όσους υπηρέτησαν.

«Πώς τολμά να λέει ότι δεν ήμασταν στην πρώτη γραμμή; Ήμασταν πάντα εκεί όποτε μας χρειάστηκαν οι Αμερικανοί», πρόσθεσε.

Στην ίδια εκπομπή, ο βουλευτής των Συντηρητικών Στιούαρτ Άντριου, χαρακτήρισε τα σχόλια «επαίσχυντα» και «απαράδεκτα». «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που υπηρέτησαν τόσο στο Ιράκ όσο και στο Αφγανιστάν, πολλοί από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους, αλλά και πολλοί περισσότεροι που επέστρεψαν με τραύματα που άλλαξαν τη ζωή τους και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, υπενθύμισε ότι ο Τραμπ είχε αποφύγει τη στρατιωτική θητεία στο παρελθόν, ενώ ο βετεράνος του Αφγανιστάν, Μπεν Ομπέζε-Τζέκτι, τόνισε πως είναι λυπηρό να βλέπει κανείς τη θυσία του έθνους του να υποτιμάται με τέτοιο τρόπο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέστη τις βαρύτερες απώλειες στο Αφγανιστάν, μετά τις ΗΠΑ, με 457 νεκρούς μέχρι την αποχώρηση το 2021.



Πηγή: skai.gr

