Πρωτοσέλιδο σε όλα τα διεθνή μέσα είναι σήμερα η είδηση της σύλληψης του Καναδού Ολυμπιονίκη Ράιαν Γουέντινγκ (Ryan Wedding) από το FBI, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι ο ηγέτης πολυεθνικής επιχείρησης διακίνησης κοκαΐνης.

Ο 44χρονος Γουέντινγκ, Ολυμπιονίκης στο snowboard με τον Καναδά το 2002, βρισκόταν στη λίστα των «Πιο Καταζητούμενων» του FBI από το 2010. Συνελήφθη την Πέμπτη στο Μεξικό - αφού παραδόθηκε ο ίδιος στις αρχές - κατά την διάρκεια της επιχείρησης «Γιγαντιαίο Σλάμομ», στη συνέχεια μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Οντάριο της Καλιφόρνια.

NEW: Ex-Olympian Ryan Wedding, accused of running a transnational cocaine trafficking operation, is escorted in handcuffs in Ontario, California. pic.twitter.com/S8yX96HAmm — Fox News (@FoxNews) January 23, 2026

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι η σύλληψή του έγινε μετά από συνεργασία των πρακτόρων των ΗΠΑ με τις αρχές στο Μεξικό, τον Καναδά, την Κολομβία και τη Δομινικανή Δημοκρατία, για περισσότερο από ένα χρόνο.

Ο πρώην Ολυμπιονίκης κατηγορείται για τη μεταφορά περίπου 60 τόνων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στις Ηνωμένες Πολιτείες ετησίως και την ενορχήστρωση αρκετών δολοφονιών.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι ο Γουέντινγκ μετέφερε κοκαΐνη μεταξύ Κολομβίας, Μεξικού, Καναδά και Νότιας Καλιφόρνιας και πιστεύουν ότι εργαζόταν υπό την προστασία του καρτέλ Σιναλόα, ενός από τα πιο ισχυρά κυκλώματα ναρκωτικών του Μεξικού.

Μάλιστα, ο διευθυντής του FBI, δήλωσε σε συνέτευξη Τύπου ότι ο Γουέντινγκ «είναι ο σύγχρονος Ελ Τσάπο», αναφερόμενος στον θρυλικό πρώην αρχηγό του καρτέλ Σιναλόα, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν, ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος στις ΗΠΑ.

«Αυτό το άτομο, η οργάνωσή του και το καρτέλ Σιναλόα έριξαν ναρκωτικά στους δρόμους της Βόρειας Αμερικής, σκότωσαν πάρα πολλούς νέους μας και διέφθειραν πάρα πολλούς πολίτες μας», είπε ο Πατέλ. «Αυτό τελειώνει σήμερα».

CASE UPDATE: #FBI Ten Most Wanted Fugitive Ryan Wedding has been arrested in Mexico and brought back to the United States.



Wedding was wanted for allegedly running and participating in a transnational drug trafficking operation that routinely shipped hundreds of kilograms of… pic.twitter.com/TpLlPaKnKl — FBI (@FBI) January 23, 2026

Ο Ράιαν Γουέντινγκ, ήταν γνωστός και με τα ψευδώνυμα «Ελ Τζέφε», «Γίγαντας», «Δημόσιος Εχθρός», «Τζέιμς Κόνραντ Κιν» και «Τζέσι Κινγκ».

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προσέφερε αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του, πέραν της αμοιβής των 50.000 δολαρίων που είχε ανακοινώσει το FBI.

Ο Γουέντινγκ είχε καταδικαστεί στο παρελθόν στις ΗΠΑ για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή κοκαΐνης και καταδικάστηκε σε φυλάκιση το 2010.

Τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με τη διεύθυνση πολυεθνικού κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και με τις δολοφονίες ενός ομοσπονδιακού μάρτυρα και τριών άλλων ατόμων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.