«Περήφανος που είμαι μέρος αυτού του υπέροχου κλαμπ»: Το πρώτο «πράσινο» ποστάρισμα του Αντίνο

Το απόγευμα της Παρασκευής (23/01) ο Σαντίνο Αντίνο σήκωσε μανίκια και έπιασε δουλειά στο αθλητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Λίγη ώρα αργότερα, ακολούθησε και το πρώτο «πράσινο» ποστάρισμα του νεαρού Αργεντινού, ο οποίος με μήνυμά του στα social media εξέφρασε την χαρά και το πόσο περήφανος νιώθει που ανήκει στον Παναθηναϊκό.

«Περήφανος που είμαι μέρος αυτού του υπέροχου κλαμπ. Ας δουλέψουμε όλοι μαζί για τον στόχο μας», ανέφερε στο μήνυμά του.

