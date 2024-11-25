Χαμενεΐ: Νετανιάχου και Γκάλαντ να καταδικαστούν σε θάνατο

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα πρέπει να εκδοθούν θανατικές ποινές για τους Ισραηλινούς ηγέτες, και όχι να εκδίδονται εντάλματα σύλληψης.



Οι δηλώσεις του έγιναν αφότου το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης την Πέμπτη κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του τέως υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, αλλά και ενός ηγέτη της Χαμάς, του Ιμπραήμ Αλ-Μάσρι.

«Το να βομβαρδίζεις τα σπίτια του λαού δεν είναι νίκη» δήλωσε για τους Ισραηλινούς.



«Το μέτωπο της αντίστασης θα επεκταθεί. Τα εγκλήματα του Σιωνιστικού καθεστώτος εντείνουν την αντίσταση» σημείωσε ο Χαμενεΐ, προσθέτοντας ότι «είναι βέβαιο ότι στο τέλος το Σιωνιστικό καθεστώς θα καταστραφεί».

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ο ισραηλινός πρόεδρος και μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης καταδίκασαν με σφοδρότητα την περασμένη Πέμπτη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, κατηγορώντας το για «αντισημιτισμό» μετά την απόφασή του να εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του Γιόαβ Γκάλαντ.

Η κίνηση αυτή έρχεται αφού ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν ανακοίνωσε στις 20 Μαΐου ότι ζητά εντάλματα σύλληψης για φερόμενα εγκλήματα που συνδέονται με τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την ισραηλινή στρατιωτική απάντηση στη Γάζα. H Χάγη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και για τον ηγέτη της Χαμάς Μοχάμεντ Ντιάμπ Ιμπραήμ Αλ Μάσρι (γνωστό και ως Μοχάμεντ Ντέιφ).

Πηγή: skai.gr

