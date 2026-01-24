Οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ιταλία να συμμετάσχει στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) για τη Γάζα ως ιδρυτικό μέλος, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Bloomberg που έχουν γνώση του ζητήματος, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ενισχύσει την αξιοπιστία της πρωτοβουλίας.

Οι Αμερικανοί διπλωμάτες υπέβαλαν την πρόταση στο γραφείο της πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι και στο υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας αυτή την εβδομάδα, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν στο διεθνές πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η απόφαση για την ένταξη στην πρωτοβουλία εναπόκειται πλέον στη Μελόνι, πρόσθεσαν οι πηγές, και δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Ιταλία δεν θα συνεισφέρει στρατεύματα στην ISF. Αντ' αυτού, θα αρκεί η προηγούμενη δέσμευση για την εκπαίδευση της μελλοντικής αστυνομικής δύναμης της Γάζας, με την κύρια συνεισφορά της Ιταλίας να προέρχεται από την πολιτική επιρροή της στις αραβικές χώρες, το Ισραήλ και τους Παλαιστινίους, πρόσθεσαν οι πηγές.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς, αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν οι ΗΠΑ έχουν απευθύνει πρόσκληση στη Ρώμη. «Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με την ISF», είπε.

Ερωτηθείς για την Ιταλία, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Bloomberg ότι αρκετές χώρες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ στη Γάζα και ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με τις χώρες-εταίρους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ένα σχέδιο 20 σημείων για την επίτευξη ειρήνης μετά από δύο χρόνια πολέμου που κατέστρεψαν τη Γάζα και περίπου 72.000 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στην περιοχή, το οποίο δεν κάνει διάκριση τα θύματα μεταξύ μαχητών και αμάχων.

Το σχέδιο αυτό έχει υποστεί σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ το Ισραήλ και η Χαμάς εξακολουθούν να διαφωνούν ως προς βασικά στοιχεία και τη σειρά εφαρμογής του. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να βρουν χώρες που να είναι διατεθειμένες να συνεισφέρουν στρατεύματα στη δύναμη σταθεροποίησης. Ξεχωριστά, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη G7 απέφυγαν επίσης σε μεγάλο βαθμό την τελετή υπογραφής του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ την Πέμπτη. στο Νταβός.

Η υψηλού προφίλ επιτροπή παγκόσμιων ηγετών είχε ως στόχο να εποπτεύσει την πολιτική μετάβαση στη Γάζα, αλλά έχει εμπλακεί σε διαμάχες, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης να ηγηθεί ο Τραμπ της ομάδας ισόβια και ενός σχεδίου που απαιτεί από τις χώρες να συνεισφέρουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να διατηρήσουν μια μόνιμη θέση στο διοικητικό συμβούλιο του Συμβουλίου Ειρήνης.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης τη Γαλλία με δασμούς για την απόρριψη της πρόσκλησης και ακύρωσε την πρόταση προς τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, μετά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, στην οποία επέκρινε την οικονομική πίεση που ασκεί ο Τραμπ στις μικρότερες χώρες — χωρίς όμως να κατονομάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες από την ιταλική πλευρά σχετικά με το αν και πώς θα ενταχθεί η χώρα στην ISF, αν και υπάρχει πολιτική βούληση για συμμετοχή στη συνολική ειρηνευτική προσπάθεια για τη Γάζα. Η Μελόνι δικαιολόγησε την άρνησή της να υπογράψει τη Χάρτα του Συμβουλίου Ειρήνης λέγοντας ότι θα συγκρουόταν με το ιταλικό σύνταγμα, τονίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή σε αλλαγές στη χάρτα.

