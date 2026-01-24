Συναγερμός έχει σημάνει στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης καθώς μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στους τελευταίους ορόφους ψηλού κτιρίου κατοικιών.
FDNY members are operating at a 4-alarm fire at 3485 Bivonia Street in the Bronx. pic.twitter.com/efYUhnatYq— FDNY (@FDNY) January 24, 2026
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες προηγήθηκε έκρηξη ενώ υπάρχουν αναφορές για θύματα - νεκρούς και τραυματίες.
FDNY responds to blaze engulfing several upper floors after suspected gas explosion in The Bronx, New York. Casualties include deaths and injuries amid ongoing rescue ops. #Bronx #NYC_Fire pic.twitter.com/DOt7fNVpoB— GeoTechWar (@geotechwar) January 24, 2026
Η φωτιά ξέσπασε μεταξύ του 16ου και 19ου ορόφου και, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ήδη υπάρχουν 2 νεκροί και 4 τραυματίες.
2/— GeoTechWar (@geotechwar) January 24, 2026
Update: Two dead, four injured in gas explosion sparking multi-alarm fire at Bronx high-rise building, New York. #FDNY #NYC https://t.co/GzGaHwCPw7 pic.twitter.com/i0IrIMhWkl
Οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της συνεχίζονται.
