Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ - Αναφορές για θύματα (βίντεο, φωτογραφίες)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες προηγήθηκε έκρηξη φυσικού αερίου ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες - Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης 

bronx

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης καθώς μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στους τελευταίους ορόφους ψηλού κτιρίου κατοικιών. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες προηγήθηκε έκρηξη ενώ υπάρχουν αναφορές για θύματα - νεκρούς και τραυματίες. 

Η φωτιά ξέσπασε μεταξύ του 16ου και 19ου ορόφου και, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης,  ήδη υπάρχουν 2 νεκροί και 4 τραυματίες.

Οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νέα Υόρκη Φωτιά ουρανοξύστης πολυκατοικία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark