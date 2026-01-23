Σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Κλήμη και Αγαθαγγέλου, Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αγαθάγγελος, Αγαθαγγέλα, Αγαθαγγέλη, Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα, Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα

Ανατολή ήλιου: 07:36 - Δύση ήλιου: 17:37 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 2 λεπτά

Σελήνη 4.5 ημερών

