"Hamnet": Ουρές για μία διανυκτέρευση στο αρχοντικό όπου γυρίστηκαν σκηνές της ταινίας 

Είτε έχετε συγκινηθεί με το "Hamnet" της Κλόι Ζάο (Chloé Zhao), είτε δεν έχετε παρακολουθήσει ακόμη το υποψήφιο για 8 Όσκαρ ρομαντικό δράμα, τώρα σας δίνεται η δυνατότητα διαμονής σε μια από τις ονειρικές κατοικίες όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα.

Πρόκειται για το αρχοντικό Cwmmau, μια εντυπωσιακή αγροικία της Ιακωβιανής περιόδου, που βρίσκεται στην καρδιά της κομητείας Χερεφορντσάιρ, στα δυτικά της Αγγλίας κοντά στα σύνορα με την Ουαλία. Το αρχοντικό «πρωταγωνίστησε» στο φιλμ ως το πατρικό σπίτι της Άγκνες, συζύγου του Σαίξπηρ.

Η ατμοσφαιρική κατοικία, η οποία ανήκει στο ίδρυμα National Trust, βρίσκεται σε μια απομονωμένη περιοχή των Welsh Marches. Είναι περιτριγυρισμένη από λιβάδια και δάση, προσφέροντας εκπληκτική θέα προς την οροσειρά Bannau Brycheiniog (Brecon Beacons) όταν ο καιρός είναι καλός.

Το αρχοντικό χτίστηκε στις αρχές του 1600 και αρχικά λειτούργησε ως καταφύγιο κυνηγών. Το εσωτερικό του παραμένει εντυπωσιακά ανέπαφο: οι δρύινες δοκοί, τα παράθυρα με τα μολυβένια πλαίσια και τα φθαρμένα από τον χρόνο δάπεδα «μαρτυρούν» τέσσερις αιώνες ζωής στην αγγλική ύπαιθρο. Παράλληλα, η διατηρημένη κουζίνα με τους παραδοσιακούς φούρνους και τις σόμπες συνυπάρχει αρμονικά με μια σύγχρονη εκδοχή της, η οποία έχει ανακαινιστεί με ιδιαίτερη ευαισθησία.

Η δημιουργία της ταινίας άφησε ένα απτό αποτύπωμα στο Cwmmau, όπως αναφέρει το περιοδικό Wallpaper. Τα έσοδα από την ενοικίαση διατέθηκαν σε απαραίτητες εργασίες συντήρησης, ενώ οι μηλιές και οι ξύλινοι φράχτες που χρησιμοποιήθηκαν ως σκηνικά παρέμειναν στο κτήμα, εμπλουτίζοντας το φυσικό τοπίο.

Inspired to live like a Tudor? Cwmmau Farmhouse, available as a holiday let through the National Trust, stars as the childhood home of Shakespeare’s wife, Agnes https://t.co/Dm5DFvz2QT — Wallpaper* (@wallpapermag) January 14, 2026

Σήμερα, η κατοικία των πέντε υπνοδωματίων είναι διαθέσιμη προς ενοικίαση και μπορεί να φιλοξενήσει έως και δέκα άτομα, προσφέροντας παράλληλα πρόσβαση σε κοντινά αξιοθέατα του National Trust, όπως οι κήποι The Weir Garden δίπλα στον ποταμό Wye.

Εκτός από το Cwmmau, η παραγωγή έκανε επίσης γυρίσματα στο γειτονικό χωριό Weobley, που χρονολογείται από την εποχή των Τιδόρ, για να αναπαραστήσει τη γενέτειρα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, το Stratford-upon-Avon.

Το Weobley «μεταμορφώθηκε» στην πατρίδα του Σαίξπηρ

Στην κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ της Μάγκι Ο’Φάρελ (Maggie O'Farrell), η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτις ξετυλίγει το νήμα του έρωτα και της απώλειας που ενέπνευσαν τον Σαίξπηρ να γράψει το εμβληματικό αριστούργημά του, τον «Άμλετ». Πρωταγωνιστούν οι Πολ Μεσκάλ (Paul Mescal), Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley), Τζον Άλγουιν (Joe Alwyn), Έμιλι Γουάτσον (Emily Watson) και Ντέιβιντ Γουίλμοτ (David Wilmot).

