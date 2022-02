Εκρήξεις ακούγονται στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χάρκοβο ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Στο Κίεβο επικράτησε ηρεμία για κάποιες ώρες χθες Κυριακή.

🇺🇦🇷🇺 There is fighting in #Kharkiv . pic.twitter.com/iTKgeH8N9d

Νωρίτερα, πολλά ρωσικά βομβαρδιστικά και μαχητικά απογειώθηκαν από τη χερσόνησο της Κριμαίας προς ουκρανικές πόλεις, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, στους στόχους πιστεύεται ότι συγκαταλέγονται το Κίεβο, η Χαρκίβ, η δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, η Μικολάιφ, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η Χερσώνα.

We no longer have school #134. Burning out right now (KHARKIV) pic.twitter.com/DAtppfKuPY