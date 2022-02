Επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελέσνκι.

Συζήτησαν για συγκεκριμένες αποφάσεις προς την ενίσχυση των ουκρανικών αμυντικών δυνατοτήτων, την παροχή μακροοικονομικής βοήθειας της χώρας και την ένταξη με την ιδιότητα του μέλους της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Also had a phone conversation with @vonderleyen . Talked about concrete decisions on strengthening Ukraine's defense capabilities, macro-financial assistance and Ukraine's membership in the #EU .

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος συνομίλησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και τον πρόεδρο της Πολωνίας για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Όπως έγραψε στο τουίτερ συμφώνησαν σε περαιτέρω κοινά βήματα για την αντιμετώπιση του επιτιθέμενου

Talked to 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson and 🇵🇱 President @AndrzejDuda about the current security situation. Agreed on further joint steps to counter the aggressor. Anti-war coalition in action!