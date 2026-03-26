Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιθέσεις στην πόλη του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, και στην περιοχή γύρω από αυτήν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν από ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας σε εγκαταστάσεις λιμανιού στον Δούναβη, στην περιφέρεια της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η εισαγγελία της περιφέρειας του Χαρκόβου ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Telegram νωρίς σήμερα το πρωί ότι μια γυναίκα που είχε τραυματιστεί σε επίθεση στην πόλη του Χαρκόβου υπέκυψε στα τραύματά της μετά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Η εισαγγελία πρόσθεσε ότι άλλοι 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν στα πλήγματα σε δύο περιοχές της πόλης, η οποία αποτελεί συχνά στόχο των ρωσικών δυνάμεων και βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ένας άνδρας σκοτώθηκε επίσης ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του σε περιοχή κοντά στα σύνορα από ρωσικό drone.

Παράλληλα ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές εγκαταστάσεις στον ποταμό Δούναβη στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ διευκρίνισε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην επίθεση, από την οποία προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές.

Η Ουκρανική Αρχή Λιμένων ανακοίνωσε ότι ένα από τα ουκρανικά λιμάνια στον Δούναβη δέχθηκε επίθεση. Δεν κατονόμασε το λιμάνι, αλλά διευκρίνισε ότι αποθήκες, αποβάθρες και διοικητικά κτίρια υπέστησαν ζημιές. Επίσης ανέφερε ζημιές στις εγκαταστάσεις ξεχωριστών λιμενικών φορέων.

Το λιμάνι εξακολουθεί να λειτουργεί, πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της πόλης Ισμαήλ, που αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας στον Δούναβη και βρίσκεται στην άλλη πλευρά του ποταμού από τη Ρουμανία, που είναι χώρα μέλος του NATO, σημείωσε ότι η πόλη δέχθηκε άλλη μια ρωσική "μαζική" επίθεση με drone.

Τοπικοί αξιωματούχοι της περιοχής του Ισμαήλ δήλωσαν ότι σχεδόν 17.000 καταναλωτές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα ως αποτέλεσμα της επίθεσης, λόγω της οποίας κόπηκε επίσης η παροχή νερού στην κοντινή πόλη Βίλκοβε.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 153 drones εναντίον της Ουκρανίας, εκ των οποίων 130 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Θραύσματα από drone που απωθήθηκε και καταρρίφθηκε από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα έπεσαν στο ρουμανικό έδαφος, ανέφερε παράλληλα σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας σε ανακοίνωσή του.

«Το drone έπεσε ακριβώς έξω από το χωριό του Πάρτσες στη μεθοριακή κομητεία της Τούλτσα. Δεν καταγράφηκαν ζημιές», σύμφωνα με το υπουργείο, το οποίο πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ότι το drone καταστράφηκε από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας στη διάρκεια ολονύχτιας επίθεσης των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ στη ρωσική πλευρά των συνόρων, ο περιφερειακός κυβερνήτης στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, ο Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ, δήλωσε ότι ένας 18χρονος που επέβαινε σε μοτοσικλέτα σε χωριό κοντά στα σύνορα σκοτώθηκε από ουκρανικά drones, όπως και μια γυναίκα που επέβαινε στο αυτοκίνητό της στην πόλη Γκράιβορον.

Το Μπέλγκοροντ δέχεται συχνά επιθέσεις από τις ουκρανικές δυνάμεις κατά τον τετραετή πόλεμο που μαίνεται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στη Μόσχα, ο δήμαρχός της, ο Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε παράλληλα ότι 17 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν καθώς κατευθύνονταν στην πρωτεύουσα στη διάρκεια της Τετάρτης.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές από ανεξάρτητες πηγές.

