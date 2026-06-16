Ανώτεροι συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξεπλάγησαν από την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με τον Ιράν, αποκαλύπτει η Wall Street Journal.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social την Κυριακή, στην οποία έλεγε ότι «η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι πλέον ολοκληρωμένη», ήρθε μετά την ψηφιακή υπογραφή του Τραμπ στο έγγραφο στον Λευκό Οίκο λίγο μετά τις 5 μ.μ. τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).



Ωστόσο, οι ίδιοι οι κορυφαίοι βοηθοί του Τραμπ αιφνιδιάστηκαν από τις αναρτήσεις του σχετικά με τη συμφωνία, η οποία νόμιζαν ότι βρισκόταν ακόμη υπό διαπραγμάτευση, αναφέρει η εφημερίδα.

Διαβάστε για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ



Το κείμενο της συμφωνίας, το οποίο λέγεται ότι δεν ξεπερνάει μιάμιση σελίδα, δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο μνημόνιο κατανόησης και δεν γνωρίζει ακόμη τις πλήρεις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «με ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», υπογραμμίζοντας ότι η ισραηλινή πολιτική απέναντι στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει αμετάβλητη.

Ο Νετανιάχου, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου από τον Μάρτιο, δήλωσε ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν αποτελεί «αποστολή ζωής» για τον ίδιο.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία ενώ μιλούσε τηλεφωνικά με δημοσιογράφους, συμμάχους του και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ετοιμαζόταν να παρακολουθήσει τους αγώνες πάλης που διεξάγονταν στον κήπο του Λευκού Οίκου προς τιμήν των 80ων γενεθλίων του εκείνη την ημέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.