Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιστροφής του Αλέξανδρου Γιωτόπουλο στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την ανατροπή της πρόσφατης απόφασης που του είχε χορηγήσει προσωρινή αποφυλάκιση.

Λίγο πριν τις 07:45 το πρωί, ο καταδικασμένος ως ιδρυτικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» αναχώρησε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Επιβιβάστηκε σε όχημα της Ασφάλειας, ενώ σχηματίστηκε κομβόι με τη συμμετοχή ανδρών της Αντιτρομοκρατικής και της Αστυνομίας.

Ο Γιωτόπουλος βρέθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, όπου οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών. Στη συνέχεια δόθηκε η εντολή φυλάκισης, προκειμένου να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού.

Βίντεο από την έξοδο Γιωτόπουλου από τις φυλακές

Βίντεο από τη μεταγωγή του στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά

Η έξοδος από την Εισαγγελία και η επιστροφή στον Κορυδαλλό

Πηγή: skai.gr

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