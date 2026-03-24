Μια σπάνια ρωσική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Ουκρανία σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, τραυμάτισε 30 και παρέδωσε στις φλόγες ένα κτίριο στο παλιό κέντρο του Λβιβ στη δυτική Ουκρανία την Τρίτη, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, μετά από έναν ολονύκτιο βομβαρδισμό που σκότωσε πέντε ανθρώπους σε όλη τη χώρα.

Περισσότερα από 400 drones εκτοξεύτηκαν κατά της Ουκρανίας στη μέση της ημέρας, ανακοίνωσε αρχικά η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας, σε μια απότομη αλλαγή της συνήθους τακτικής της Ρωσίας να εξαπολύει παρόμοιες μαζικές εναέριες επιθέσεις τη νύχτα κατά τη διάρκεια του πολέμου που διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, η Ρωσία έχει επιτεθεί με σχεδόν 1.000 drones στην Ουκρανία, από το απόγευμα της Δευτέρας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειξαν ένα drone να προσκρούει σε ένα παλιό κτίριο δίπλα σε μια εκκλησία στο ιστορικό κέντρο του Λβιβ, περίπου 60 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα.

Πλήγμα σε μνημείο της Unesco, οι απώλειες αυξάνονται

Σε μια άλλη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, το Ιβάνο-Φρανκίβσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την περιφερειακή κυβερνήτη Σβιτλάνα Ονιστσούκ. Ο δήμαρχος της πόλης Ρουσλάν Μαρτσινκίβ δήλωσε ότι έσπασαν παράθυρα σε ένα μαιευτήριο, αλλά κανείς στο νοσοκομείο δεν έπαθε κακό.

Η κυβερνήτης της Βίνιτσα, Ναταλία Ζαμπολότνα, ανέφερε στο Telegram ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν στην περιοχή της.

Ο δήμαρχος του Λβιβ, Αντρί Σαντοβί, δήλωσε ότι ένα κτίριο κατοικιών χτυπήθηκε από ένα δεύτερο drone, ενώ συντρίμμια από ένα τρίτο drone έπεσαν σε έναν δρόμο.

«Η Ρωσία επιτίθεται σε ένα πολυσύχναστο κέντρο πόλης μέρα μεσημέρι», έγραψε στην πλατφόρμα X η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιούλια Σβιριντένκο.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Λβιβ, Μαξίμ Κοζίτσκι, δήλωσε ότι τμήμα του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO γύρω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα του 17ου αιώνα υπέστη ζημιές.

Η αεράμυνα αντιμετώπισε επίσης drones καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας κοντά στο Κίεβο.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δημοσίευσε προειδοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για drones που πετούσαν πάνω από περισσότερες από δώδεκα περιοχές σε όλη τη χώρα.

Αξιωματούχοι στη Βίνιτσα και στο Τερνόπιλ, που απέχουν αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή, δήλωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στις πόλεις τους και είπαν στους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Ολονύχτια επίθεση

Τα ημερήσια πλήγματα ακολούθησαν ένα κύμα ολονύκτιων επιθέσεων που σκότωσε πέντε ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία και προκάλεσε διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη Μολδαβία. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει 34 πυραύλους και 392 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι 25 πύραυλοι και 365 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα πεντάχρονο παιδί, στην επίθεση κοντά στην ανατολική πόλη Πολτάβα, δήλωσε περιφερειακός αξιωματούχος.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αναφέρθηκαν ζημιές σε 11 περιοχές και απηύθυνε νέα έκκληση στους συμμάχους να προμηθεύσουν το Κίεβο με πυρομαχικά αεράμυνας.

Έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι το Κίεβο, του οποίου ο κύριος προμηθευτής συστημάτων αεράμυνας κατά βαλλιστικών πυραύλων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα αντιμετωπίσει έλλειμμα πυραύλων ενόσω η Ουάσινγκτον είναι εστιασμένη στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία. Είναι σημαντικό όλες οι συμφωνίες για την αεράμυνα να εφαρμοστούν εγκαίρως», έγραψε στο X.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Μολδαβίας, Μιχάι Ποπσόι, δήλωσε ότι η γραμμή μεταφοράς ενέργειας Isaccea–Vulcanesti, ο βασικός σύνδεσμος της Μολδαβίας με την Ευρώπη, επηρεάστηκε.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, έγραψε στο X: «Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, αλλά η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Η Ρωσία φέρει την αποκλειστική ευθύνη».

