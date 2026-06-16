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Στην Κύπρο ο Τσίπρας: Συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και ΑΚΕΛ στο πλαίσιο διεθνούς διάσκεψης

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ πραγματοποιεί 2ήμερη επίσκεψη στη Λευκωσία για την 3η Διεθνή Διάσκεψη του ΙΝΑΤ - Θα συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον γ.γ. του ΑΚΕΛ

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Τσίπρας Χριστοδουλίδης

Με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη θα συναντηθεί στις 12 μ.μ. ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του στην Κύπρο.

Ο πρώην πρωθυπουργός, θα επισκεφθεί την Κύπρο στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης που πραγματοποιεί το ΙΝΑΤ, η οποία θα γίνει σε συνεργασία με το προοδευτικό κυπριακό Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας.

Το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, κ. Στέφανο Στεφάνου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αλέξης Τσίπρας ΕΛΑΣ Νίκος Χριστοδουλίδης Κύπρος ΑΚΕΛ
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