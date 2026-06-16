Με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη θα συναντηθεί στις 12 μ.μ. ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του στην Κύπρο.
Ο πρώην πρωθυπουργός, θα επισκεφθεί την Κύπρο στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης που πραγματοποιεί το ΙΝΑΤ, η οποία θα γίνει σε συνεργασία με το προοδευτικό κυπριακό Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας.
Το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, κ. Στέφανο Στεφάνου.
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