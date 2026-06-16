Την πορεία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινούν σήμερα η Γαλλία και η Σενεγάλη, οι οποίες κοντράρονται στις 22:00 στο «MetLife Stadium». Οι δύο ομάδες κάνουν τη δική τους πρεμιέρα στη διοργάνωση, συμμετέχοντας στον 9ο όμιλο παρέα με Νορβηγία και Ιράκ.

Αναμφίβολα πρόκειται για ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί τη Γαλλία και μεγάλο αουτσάιντερ τη Σενεγάλη. Καθώς οι τυπικά γηπεδούχοι αποτελούν μία από τις ομάδες που είναι από τις πιθανότερες για να φτάσουν μακριά και να κατακτήσουν το τρόπαιο. Βέβαια, και οι «φιλοξενούμενοι» είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι και πάνε στο τουρνουά ως πρωταθλητές Αφρικής!

Η Γαλλία συμμετέχει για 17η φορά στην ιστορία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Μάλιστα, έχει κατακτήσει το τρόπαιο δύο φορές, το 1998 και το 2018. Παράλληλα, έχει υπάρξει ως φιναλίστ δύο φορές (2006, 2022) και άλλες τόσες τρίτη (1986, 1958). Διαθέτει πλούσιο ρόστερ με τρομερούς ποδοσφαιριστές, με τον Εμπαπέ να είναι ο ηγέτης της ομάδας και το πρώτο βιολί. Θέλει να στείλει μήνυμα από την πρεμιέρα, αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτική και να διορθώσει τα αμυντικά ζητήματα που παρουσίασε προσφάτως. Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ αποτελούν μια μυθική τριπλέτα πίσω από τον Εμπαπέ και μένει να φανεί ποιος μπορεί να φρενάρει τους «τρικολόρ» στο επιθετικό κομμάτι!

Η αποστολή της Γαλλίας:

Τερματοφύλακες: Μάικ Μενιάν (Μίλαν), Μπρις Σαμπά (Ρεν), Ρομπίν Ρισέρ (Λανς)

Αμυντικοί: Λούκας Ντιν (Άστον Βίλα), Μαλό Γκουστό (Τσέλσι), Λούκας Ερναντέζ (Παρί Σεν Ζερμέν), Τεό Ερναντέζ (Αλ Χιλάλ), Ιμπραχίμα Κονατέ (Λίβερπουλ), Ζιλ Κουντέ (Μπαρτσελόνα), Μαξένς Λακρουά (Κρίσταλ Πάλας), Γουίλιαμ Σαλιμπά (Άρσεναλ), Νταγιότ Ουπαμεκανό (Μπάγερν)

Μέσοι: Ενγκολό Καντέ (Φενέρμπαχτσε), Μανού Κονέ (Ρόμα), Αντριάν Ραμπιό (Μίλαν), Ορελιέν Τσουαμενί (Ρεάλ), Ζαΐρ-Εμερί (Παρί Σεν Ζερμέν)

Επιθετικοί: Μαγκνές Ακλιούς (Μονακό), Μπράντλεϊ Μπαρκολά (Παρί Σεν Ζερμέν), Ραγιάν Τσερκί (Μάντσεστερ Σίτι), Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Ντεσιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Ζαν-Φιλίπ Ματετά (Κρίσταλ Πάλας), Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ), Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν), Μάρκους Τουράμ (Ίντερ)

Όσον αφορά τη Σενεγάλη, έριξε προ μηνών τη… βόμβα με την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μέσα στο Μαρόκο! Αποτελεί ένα εξαιρετικό και αξιόμαχο σύνολο, το οποίο διαθέτει ποιότητα στην επίθεσή του και είναι συνολικά ταχύτατο. Με ποδοσφαιριστές έμπειρους και ικανούς να προκαλέσουν ζημιές, κατεβαίνει για 4η φορά στην ιστορία του σε Μουντιάλ με σκοπό μια καλή παρουσία. Η καλύτερη παρουσία των Σενεγαλέζων ήρθε στην παρθενική τους παρουσία, το 2002 όταν και τερμάτισαν 7οι.

Η αποστολή της Σενεγάλης:

Τερματοφύλακες: Εντουάρ Μεντί (Αλ Αχλί), Μορί Ντιό (Χάβρη), Γεβάν Ντιούφ (Νις)

Αμυντικοί: Αντουάν Μεντί (Nις), Καλιντού Κουλιμπαλί (Νάπολι), Ελ Χατζί Μαλίκ Ντιουφ (Γουέστ Χαμ), Μαμαντού Σαρ (Τσέλσι), Μούσα Νιακατέ (Λιόν), Μουσταφά Μπόου (Παρί), Αμπντουλαγέ Σεκ (Μακάμπι Χάιφα), Ισμαΐλ Γιάκομπς (Γαλατάσαραϊ), Ιλαΐ Καμαρά (Άντερλέχτ)

Μέσοι: Ιντρίσα Γκάνα Γκέι (Έβερτον), Πάπε Γκέι (Βιγιαρεάλ), Λαμίν Καμαρά (Μονακό), Αμπίμπ Ντιαρά (Σάντερλαντ), Πατέ Σις (Ράγιο), Παπέ Ματάρ Σαρ (Τότεναμ), Μπαρά Σαποκό Εντιαγέ (Μπάγερν Μονάχου)

Επιθετικοί: Σαντιό Μανέ (Αλ Νασρ), Ισμαΐλα Σαρ (Κρίσατλ Πάλας), Ιλιμάν Εντιαγέ (Έβερτον), Ασανέ Ντιό (Κόμο), Ιμπραΐμ Εμπαϊέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Νίκολας Τζάκσον (Μπάγερν), Μπαμπά Ντιένγκ (Λοριάν), Σέριφ Εντιαγέ (Σάσμουνσπόρ), Κρεπέν Ντιατά (Μονακό).

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν – Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ερναντέζ – Τσουαμενί, Ραμπιό – Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ - Εμπαπέ.

Σενεγάλη (Παπ Τιού): Μεντί – Ντιατά, Σαρ, Νιακατέ, Ντιούφ – Παπ Γκέιγ, Ιντρίσα Γκέιγ – Ι. Σαρ, Εντιαγέ, Μανέ - Τζάκσον.

Διαιτητής: Αλιρέζα Φαγκάνι (Ιράν)

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