Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται σήμερα στην Αϊτή, όπου θα εκφράσει την «αλληλεγγύη» του στον πληθυσμό, που υποφέρει εδώ και χρόνια από τη βαρβαρότητα των συμμοριών οι οποίες λυμαίνονται τη χώρα της Καραϊβικής.

Κατά τη διάρκεια της «επίσκεψης αλληλεγγύης», ο Αντόνιο Γκουτέρες, που είχε επισκεφτεί την Πορτ-ο-Πρενς τον Ιούλιο του 2023, αναμένεται να συναντηθεί με «άνδρες, γυναίκες παιδιά οι ζωές των οποίων επλήγησαν από τη βία», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Θα συζητήσει και θα δει «προσωπικά τις προκλήσεις από ανθρωπιστική άποψη και από την άποψη της ασφάλειας με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η χώρα».

Το φτωχότερο κράτος της Καραϊβικής παραμένει εδώ και χρόνια βυθισμένο σε πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, οικονομική και ασφαλείας. Η κατάσταση όμως χειροτέρεψε θεαματικά τα τελευταία χρόνια, με συμμορίες να πολλαπλασιάζουν τις δολοφονίες, τις απαγωγές, τους βιασμούς, τις εξαναγκαστικές στρατολογήσεις παιδιών.

Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαναγκαστικά από τον συνολικό πληθυσμό των 11 εκατομμυρίων κατοίκων, ενώ άλλοι 5 και πλέον εκατομμύρια Αϊτινοί υφίστανται σοβαρή διατροφική ανασφάλεια, κατά δεδομένα του ΟΗΕ.

Το σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα το 2026, κοστολογημένο στα 880 εκατομμύρια δολάρια, δεν έχει εξασφαλίσει παρά μόλις το ένα τέταρτο της χρηματοδότησης την ώρα που αρχίζει η περίοδος των τυφώνων.

«2.300 νεκροί»

Με αυτό το φόντο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφάσισε τον Σεπτέμβριο να εγκρίνει την αντικατάσταση της Πολυεθνικής Αποστολής Υποστήριξης Ασφαλείας (ΠΑΥΑ), υπό την ηγεσία της Κένυας --που αντιμετώπιζε ελλείψεις χρηματοδότησης, εξοπλισμού και προσωπικού κι επικρινόταν έντονα-- από τη νέα Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), με πολύ πιο σαφή αποστολή.

Η νέα δύναμη, που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, θα μετρά ως και 5.500 ένστολα μέλη, αστυνομικούς, αλλά και στρατιωτικούς.

Η δύναμη αυτή, που δεν είναι ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ, μπορεί να λογαριάζει για την επιμελητεία της και άλλα θέματα στο νεοπαγές «γραφείο υποστήριξης» του οργανισμού, που επίσης θα επισκεφτεί ο κ. Γκουτέρες.

Το τελευταίο διάστημα, επιχειρήσεις των δυνάμεων επιβολής της τάξης, με τη συμμετοχή της αϊτινής αστυνομίας και ιδιωτικών εταιρειών που χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και ενέργειας παραστρατιωτικών οργανώσεων πολιτών φρέναραν την εξάπλωση των συμμοριών στην πρωτεύουσα, την οποία εκτιμάται πως ελέγχουν κατά 90%, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση ειδικών εντεταλμένων από το Συμβούλιο Ασφαλείας, που δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο.

«Η βία των συμμοριών είχε αποτέλεσμα τουλάχιστον 2.300 θανάτους, 1.100 τραυματισμούς και 99 απαγωγές από την αρχή της χρονιάς», είπε χθες ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, κρίνοντας ότι η ανάπτυξη της νέας διεθνούς δύναμης είναι «απαραίτητη επειγόντως».

Σύμφωνα με έκθεση των υπηρεσιών του, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου, η βία που αποδίδεται στις συμμορίες είχε αποτέλεσμα 5.519 θανάτους από την 1η Μαρτίου 2025 ως την 15η Ιανουαρίου 2026. Στην πλειονότητά τους οι θάνατοι αυτοί οφείλονταν ωστόσο σε επιχειρήσεις εναντίον των συμμοριών: σκοτώθηκαν σε αυτές 3.947 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά μέλη συμμοριών, αλλά και πολίτες.

Πηγή: skai.gr

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