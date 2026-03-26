«Αν τους βγάλουμε στον δρόμο, θα τους ξεπαστρέψουν»: Η διαφωνία Τραμπ - Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την περασμένη εβδομάδα πρόταση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ήθελε να καλέσει τους Ιρανούς να βγουν στους δρόμους για να διαδηλώσουν ενάντια στην κυβέρνησή τους.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια ισραηλινή πηγή ανέφεραν στο Axios ότι ο Τραμπ απάντησε στον Νετανιάχου ότι κάτι τέτοιο ήταν πολύ επικίνδυνο: «Γιατί στο διάολο να λέμε στους ανθρώπους να βγουν στους δρόμους, όταν θα τους ξεπαστρέψουν;» είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που είχε ενημερωθεί για τη συζήτηση.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συμφωνούν στους περισσότερους στρατιωτικούς στόχους του πολέμου, αλλά διαφέρουν στις απόψεις για το πόσο αίμα μπορεί να χυθεί για να γίνει αυτό.

Ενώ ο Νετανιάχου αναφέρει ότι η δημιουργία συνθηκών για λαϊκή εξέγερση είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Ισραήλ, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ λένε ότι ο Τραμπ βλέπει την αλλαγή καθεστώτος περισσότερο ως «μπόνους».

Παρά το γεγονός ότι στην αρχή του πολέμου είπε ότι οι Ιρανοί θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν τον έλεγχο της κυβέρνησης όταν τελειώσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, δεν το λέει συχνά έκτοτε.

Την περασμένη εβδομάδα, μετά τους θανάτους του Αλί Λαριτζανί και του αρχηγού της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Σολεϊμανί, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε σε συνομιλία με τον Τραμπ ότι το ιρανικό καθεστώς βρισκόταν σε αποδιοργάνωση και πως υπήρχε παράθυρο ευκαιρίας για περαιτέρω αποσταθεροποίησή του, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ και ισραηλινή πηγή.

Ο Νετανιάχου πρότεινε να εκδώσουν συντονισμένη δημόσια έκκληση προς τον ιρανικό λαό να βγει στους δρόμους.

Τότε ο Τραμπ εξέφρασε ανησυχία ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε ως αποτέλεσμα τη σφαγή αμάχων, όπως είχε γίνει λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Σύμφωνα με το Axios, Νετανιάχου και Τραμπ συμφώνησαν να περιμένουν για να δουν αν οι Ιρανοί θα βγουν στους δρόμους κατά τη διάρκεια του ετήσιου Φεστιβάλ της Φωτιάς την επόμενη μέρα, σύμφωνα με πηγή με γνώση των γεγονότων.

Στο μεταξύ, ο Νετανιάχου έκανε δημόσια δήλωση μόνος του: «Τα αεροσκάφη μας πλήττουν τρομοκράτες στο έδαφος, σε δρόμους και πλατείες. Αυτό έχει σκοπό να επιτρέψει στον γενναίο ιρανικό λαό να γιορτάσει το Φεστιβάλ της Φωτιάς. Οπότε βγείτε και γιορτάστε… παρακολουθούμε από ψηλά» είπε ο Νετανιάχου, μιλώντας από τα κεντρικά της αεροπορίας.

Την επόμενη μέρα, λίγοι Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους, κάτι που οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ απέδωσαν στον φόβο για την αντίδραση του καθεστώτος.

Μερικές μέρες αργότερα, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον είπε στο CNN ότι ο στόχος ήταν να υπονομευθεί το καθεστώς σε βαθμό που να μην έχει καμία ικανότητα να καταστείλει τους εξεγερμένους.

Ενώ η στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται και οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές για σημαντική κλιμάκωση, ο Τραμπ ενδιαφέρεται επίσης για μια διπλωματική λύση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Νετανιάχου είναι πολύ σκεπτικός για το εάν μπορεί να επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία σύντομα.



Πηγή: skai.gr

