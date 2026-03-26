Η Ουγκάντα ​έτοιμη να πολεμήσει ​«στο πλευρό του Ισραήλ», αν οι Ισραηλινοί κινδυνεύσουν

«Το Ισραήλ έχει δικαίωμα ύπαρξης και οι επιθέσεις εναντίον του πρέπει να σταματήσουν», τόνισε ο στρατηγός Καϊνερουγκάμπα αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας

Ουγκάντα

Η Ουγκάντα ​είναι έτοιμη να πολεμήσει ​«στο πλευρό του Ισραήλ», αν οι Ισραηλινοί κινδυνεύσουν με ήττα, δηλώνει ο αρχηγός του στρατού της αφρικανικής χώρας. 

Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουγκάντα, στρατηγός Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, εξέφρασε την υποστήριξή του στο Ισραήλ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ιράν σε μια σειρά αναρτήσεων στο X/ την Πέμπτη.

«Το Ισραήλ έχει δικαίωμα ύπαρξης και οι επιθέσεις εναντίον του πρέπει να σταματήσουν», τόνισε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουγκάντα, στρατηγός Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, κατά τη διάρκεια μιας σειράς αναρτήσεων στο X/Twitter, εκφράζοντας την υποστήριξή του.

«Θέλουμε να τελειώσει τώρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτόν», έγραψε, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε συζήτηση για καταστροφή ή ήττα του Ισραήλ θα φέρει την Ουγκάντα ​​στον πόλεμο. «Στο πλευρό του Ισραήλ!», κατέληξε.

Η στάση της Ουγκάντας υπέρ του Ισραήλ στην κρίση δεν είναι τυχαία, αλλά το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης στρατηγικής σχέσης που έχει χτιστεί πάνω στην ασφάλεια, την τεχνολογία και την προσωπική διπλωματία του προέδρου Γιουέρι Μουσέβενι.

Στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν, η Ουγκάντα λειτουργεί ως «φωνή» του Ισραήλ στην Αφρικανική Ένωση, προσπαθώντας να εξισορροπήσει την επιρροή του Ιράν και της Αλγερίας στην ήπειρο.

Πηγή: skai.gr

