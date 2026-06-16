Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πάει ξανά Μουντιάλ ο Ρενάρ, αναλαμβάνει την Τυνησία

Ο Ερβέ Ρενάρ θα είναι σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, ο αντικαταστάτης του Σαμπρί Λαμουσί στον πάγκο της Τυνησίας, μετά την συντριβή με 5-1 από τη Σουηδία

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ρενάρντ

Επιστρέφει στους πάγκους και στα Μουντιάλ ο Ερβέ Ρενάρ!

Όπως αναφέρουν γαλλικά Μέσα, ο Γάλλος τεχνικός, που άφησε θετικές εντυπώσεις με τη Σαουδική Αραβία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, είναι έτοιμος για μια νέα πρόκληση, καθώς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Τυνησίας.

Η εξελίξεις στην ομάδα της Βόρειας Αφρικής, ήταν ραγδαίες μετά και την βαριά ήττα με σκορ 5-1 από τη Σουηδία στην πρεμιέρα, καθώς ο Σαμπρί Λαμουσί απομακρύνθηκε από τον πάγκο πληρώνοντας τα σπασμένα της κάκιστης εμφάνισης!

Mάλιστα, όπως αναφέρουν τα Μέσα της πατρίδας του, ο Ρενάρ, έχει ήδη μπει στο αεροπλάνο με προορισμό της ΗΠΑ προκειμένου να βρεθεί στο camp της Τυνησίας και να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους και θα κοουτσάρει στο ματς της 2ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου, με αντίπαλο την Ιαπωνία.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μουντιάλ 2026 Τυνησία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark

Απόρρητο