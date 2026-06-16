Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Ακινητοποιημένοι είναι αυτή την ώρα οι οδηγοί στον ανοδικό ρεύμα της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Λεωφ. Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Λεωφ. Κηφισού, στη Λεωφ. Μάρνη προς την Πατησίων, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνοια, στον Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εισόδου της Λεωφ. Αθηνών από το Παλατάκι Χαΐδαρίου προς την Ακαδημία Πλάτωνος και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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