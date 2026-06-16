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Καθησυχαστικός ο Γιαμάλ: «Όλα θα πάνε όπως ελπίζουμε, μην αμφιβάλλετε!»

Το μήνυμα του Λαμίν Γιαμάλ μετά το 0-0 της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήρι

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Γιαμάλ

Η Ισπανία μπήκε με το αριστερό στο Παγκόσμιο Κύπελλο μένοντας στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι, αλλά ο Λαμίν Γιαμάλ δεν ανησυχεί. Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, που πέρασε ως αλλαγή στο ματς επιστρέφοντας από τραυματισμό μετά από πολλές εβδομάδες απουσίας, εξέφρασε την πεποίθηση πως η ομάδα του θα βρει τα πατήματά της και θα πετύχει τους στόχους της.

«Πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κερδίσαμε έναν βαθμό. Ξέρουμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη διοργάνωση και ο στόχος είναι ακόμα μακριά, αλλά θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και όλα θα πάνε όπως ελπίζουμε, μην αμφιβάλλετε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που μου επέτρεψε να παίξω ξανά μετά τον τραυματισμό μου, καθώς και την οικογένειά μου που ήταν πάντα δίπλα μου, με στηρίζει και με συνοδεύει σε κάθε βήμα», ανέφερε ο 19χρονος άσος.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Mundial 2026 Ισπανία Λαμίν Γιαμάλ
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