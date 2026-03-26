Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο υπέγραψαν σήμερα στην Πιονγκγιάνγκ Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Λευκορωσίας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας BelTA, ο Λουκασένκο είπε στον Κιμ στη διάρκεια των συνομιλιών τους ότι οι σχέσεις ανάμεσα στο Μινσκ και στην Πιονγκγιάνγκ εισέρχονται σε ένα «ουσιαστικά νέο στάδιο», ενώ μετέδωσε και ότι οι δύο πλευρές υπέγραψαν μια Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας.

Χθες Τετάρτη, ο Λουκασένκο επισκέφτηκε το μαυσωλείο Κουμσουσάν στην Πιονγκγιάνγκ για να αποτίσει φόρο τιμής σε αποθανόντες πρώην ηγέτες της Βόρειας Κορέας και άφησε μια ανθοδέσμη εκ μέρους του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και λουλούδια από τον ίδιο, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA.

Ο Λουκασένκο και η αντιπροσωπεία του έγιναν δεκτοί από τον Κιμ με έναν χαιρετισμό με 21 κανονιοβολισμούς, με πολίτες της Πιονγκγιάνγκ και μαθητές να ανεμίζουν σημαίες και των δύο χωρών και με παρέλαση της τιμητικής φρουράς του βορειοκορεατικού στρατού, μετέδωσε το KCNA.

Το KCNA δεν μετέδωσε την είδηση για την υπογραφή της Συνθήκης, ούτε έδωσε λεπτομέρειες αναφορικά με τις συνομιλίες ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Η Λευκορωσία είναι μια από τις λιγοστές χώρες που υποστήριξε ανοιχτά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι σχέσεις ανάμεσα στο Μινσκ και στην Πιονγκγιάνγκ έχουν γίνει στενότερες από τότε που η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες για να στηρίξουν τη Ρωσία στον πόλεμο το 2022.

Το Υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι αναμένει οι συνομιλίες στη διάρκεια της επίσκεψης του Λουκασένκο να επικεντρωθούν στην οικονομική συνεργασία και πρόσθεσε ότι η επίσκεψη φαίνεται επίσης ότι στοχεύει στην ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

