Σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της πρεμιέρας του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Πράσινο Ακρωτήρι απέσπασε ισοπαλία 0-0 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στη χώρα, όπου το αποτέλεσμα αντιμετωπίστηκε σχεδόν ως νίκη.

Στην πρωτεύουσα Πράια, οι δρόμοι γέμισαν με ήχους από βουβουζέλες, κορναρίσματα και συνθήματα, ενώ χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους παρακολούθησης για να ζήσουν την ιστορική αναμέτρηση.

«Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή», δήλωσε η φίλαθλος Ίζα Κονσεϊσάο στο BBC. «Είμαστε μια μικρή χώρα και καταφέραμε να πάρουμε ένα τόσο σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ισπανία, μία από τις μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα».

🤩🇨🇻 Así están las calles de PRAIA, capital de CABO VERDE tras el empate ante ESPAÑA pic.twitter.com/fWphunvcgc — Diario Olé (@DiarioOle) June 15, 2026

Cape Verde fans brought out Goats this evening to celebrate their draw against Spain 😭🐐 pic.twitter.com/m5QSb6Xdfk — Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) June 15, 2026

Χιλιάδες πολίτες, ντυμένοι με τις μπλε εμφανίσεις της εθνικής ομάδας, πανηγύρισαν το αποτέλεσμα, ενώ άνδρες, γυναίκες και παιδιά χόρευαν στους ρυθμούς του επίσημου τραγουδιού της εθνικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε το σύνθημα «Nos óra dja txiga» – έκφραση στην κρεολική γλώσσα της χώρας που σημαίνει «Η ώρα μας έφτασε». Για πολλούς κατοίκους, η φράση αποτυπώνει απόλυτα το επίτευγμα της ομάδας, η οποία εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ, αφήνοντας εκτός διοργάνωσης το Καμερούν στα προκριματικά.

Cape Verde 0-0 Spain



Final time reaction at the watch party in Dorchester, Massachusetts. Hundreds of thousands of Cape Verdeans live in New England. pic.twitter.com/p0Ldcjynua — Maher Mezahi (@MezahiMaher) June 15, 2026

Το Πράσινο Ακρωτήρι συμμετέχει ως αουτσάιντερ στον 8ο όμιλο, όπου αντιμετωπίζει δύο πρώην παγκόσμιες πρωταθλήτριες, την Ισπανία και την Ουρουγουάη, καθώς και τη Σαουδική Αραβία.

«Έπαιξαν με την καρδιά τους. Αυτό είναι που μετράει», σχολίασε η Πολίν, επισκέπτρια από τη Γαλλία που παρακολούθησε τον αγώνα στο νησιωτικό κράτος.

Ανάλογη ήταν και η άποψη ενός φιλάθλου από το Κονγκό, ο οποίος βρισκόταν για πρώτη φορά στο Πράσινο Ακρωτήρι. «Πίστευα ότι η Ισπανία θα κέρδιζε, όμως η ενέργεια και η ταχύτητα των παικτών της Πράσινης Ακρωτηρίας ήταν εντυπωσιακές», ανέφερε.

Η στήριξη προς την εθνική ομάδα δεν περιορίστηκε στους ντόπιους. Πολλοί ξένοι επισκέπτες, που βρέθηκαν στο αρχιπέλαγος της δυτικής Αφρικής γνωστό για τις παραλίες και τα τοπία του, πανηγύρισαν επίσης το αποτέλεσμα.

Σε πολλές συνοικίες οι σημαίες της χώρας είχαν αναρτηθεί σε μπαλκόνια, παράθυρα και ταράτσες, ενώ οδηγοί κορνάριζαν ασταμάτητα, κυματίζοντας τη σημαία από τα αυτοκίνητά τους.

Scenes in the Atlanta concourse after Cabo Verde draws with Spain.



Unbelievably cool. pic.twitter.com/fn52ZIiv92 — David Cunningham (@therealdcunna) June 15, 2026

Η αμυντική εικόνα της ομάδας απέναντι σε έναν ποδοσφαιρικό κολοσσό όπως η Ισπανία έχει ήδη δημιουργήσει προσδοκίες για κάτι περισσότερο από μια απλή συμμετοχή. Οι επόμενοι αγώνες απέναντι στην Ουρουγουάη και τη Σαουδική Αραβία θα κρίνουν αν η το Πράσινο Ακρωτήρι μπορεί να γράψει ακόμη μεγαλύτερη ιστορία.

Ακόμη κι αν δεν καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση, πολλοί πολίτες δηλώνουν πως η παρουσία της ομάδας στο Μουντιάλ έχει ήδη πετύχει κάτι εξίσου σημαντικό: να προβάλλει διεθνώς τη χώρα και να γεμίσει υπερηφάνεια τους περίπου 500.000 κατοίκους της.

Πηγή: skai.gr

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