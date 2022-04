Δυνατές εκρήξεις στην περιοχή Σεβτσένκο, ανατολικά από το κέντρο του Κιέβου ακούστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά τη συνάντηση που είχε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα.

Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, οι εκρήξεις οφείλονται σε νέα χτυπήματα των Ρώσων στην περιοχή, δίχως να διευκρινίζονται οι στόχοι.

🔴 ⚡️⚡️Kyiv mayor Klitschko: In the evening, the enemy bombed Kyiv.



Two rockets hit the Shevchenko area. All services are running onsite pic.twitter.com/lTPSKJa3PF — 🇺🇦Mehmet Palabıyık #ukraine 🇺🇦 (@yorukhunnn) April 28, 2022

Two Missiles Hits On The Targets In The Shevchenko District of #Kiev, #Ukraine pic.twitter.com/LAMY5ubvwh — 💤Dr_Shahid💤 (@Dr_ShahidPk) April 28, 2022

Three rocket attacks were reportedly carried out on the Artyom defense plant in #Kyiv.

Klitschko confirmed two hits in the Shevchenko district of Kyiv. #Ukraine️ pic.twitter.com/Du4uTrtBEO — Подразделение Браво (@podrazdelenie) April 28, 2022

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Telegram δύο επιθέσεις σε μια από τις συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Κουλέμπα: Αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας

Η Ουκρανία χαρακτήρισε απόψε τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο "αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας", μεσούσης της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην ουκρανική πρωτεύουσα. "Με αυτή την αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας, η Ρωσία αποδεικνύει ακόμη μια φορά τη στάση της απέναντι στην Ουκρανία, την Ευρώπη και τον κόσμο", κατήγγειλε σε μήνυμά του στο Twitter ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

