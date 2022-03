Τη μεσολάβηση του Γερμανού καγκλελάριου, Όλαφ Σολτς για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία φέρεται να ζήτησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν «επιλογές σχετικά με πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες» και ο Ρώσος πρόεδρος «παρείχε πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων από περιοχές μαχών», ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του.

Επικαλούμενο το Κρεμλίνο, το Interfax ανέφερε ότι ο Πούτιν ενημέρωσε τον κ. Σολτς για τον τελευταίο γύρο συνομιλιών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές για το θέμα.

Την ίδια ώρα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Nexta σε ανάρτησή του στο twitter επισήμανε ότι το Κίεβο στράφηκε στον Γερμανό καγκελάριο προκειμένου να βοηθήσει στη διοργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

