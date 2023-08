Κίεβο: Αντικατέστησε με την τρίαινα το σοβιετικό σφυροδρέπανο στο άγαλμα «Μητέρα Πατρίδα»

Με την εθνική τρίαινα, το οικόσημο της Ουκρανίας, αντικατέστησαν οι αρχές του Κιέβου το έμβλημα της Σοβιετικής Ένωσης με το σφυρί και το δρεπάνι, που υπήρχε στο μνημείο της «Μητέρας Πατρίδας», στο κέντρο της πόλης. Την αντικατάσταση του σφυροδρέπανου από την τρίαινα είχαν προαναγγείλει απο πέρυσι οι ουκρανικές αρχές.

The Ukrainian tryzub (trident) is raised to replace the Soviet emblem on the shield of the historic Motherland monument in Kyiv on Aug. 5.



📽️: Radio Free Europe/Radio Liberty pic.twitter.com/EsKd4fOsM1