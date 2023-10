Ουκρανία: Αναστέλλει τη διαδικασία κατά χωρών της ΕΕ για τα σιτηρά στον ΠΟΕ Κόσμος 18:27, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε τη διαδικασία που κίνησε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κατά γειτονικών της χωρών, μελών της ΕΕ, όπως η Πολωνία