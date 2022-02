Οι αυτονομιστικές αρχές της «δημοκρατίας» του Ντονέτσκ ανακοίνωσαν ότι ένα αυτοκίνητο εξερράγη κοντά σε ένα κυβερνητικό κτίριο στην ομώνυμη πόλη.

Ένας ανταποκριτής του ρωσικού πρακτορείου Sputnik μετέδωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από το κτίριο. Ξέσπασε πυρκαγιά, αλλά τα γειτονικά κτίρια δεν υπέστησαν ζημιές.

Από επίσημες πηγές δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ωστόσο το πρακτορείο Interfax μετέδωσε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, ένα αυτοκίνητο εξερράγη στο πάρκινγκ του κτιρίου.

Για μεγάλη έκρηξη στην περιοχή του Ντόνετσκ, έκαναν νωρίτερα λόγο ρωσικά μέσα σύμφωνα με όσα έγραψε στο twitter η επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας Ουκρανίας, Oksana Pokalchuk.

