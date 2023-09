Πρίγκιπας Ουίλιαμ-Κέιτ Μίντλετον: «Ανέβασαν» στο Instagram φωτογραφίες της βασίλισσας Ελισάβετ

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας απέτισαν συγκινητικό φόρο τιμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη βασίλισσα Eλισάβετ, ένα χρόνο μετά τον θάνατό της σε ηλικία 96 ετών.

Το βασιλικό ζευγάρι μοιράστηκε στο Ιnstagram στιγμιότυπα της αείμνηστης βασίλισσας από διάφορες εκδηλώσεις και στιγμές, μεταξύ των οποίων και μία που την δείχνει να κάθεται ανάμεσα στα εγγόνια και τα δισέγγονά της στην αγαπημένη της κατοικία στο Μπαλμόραλ, δια χειρός Κέιτ Μίντλετον.

Υπογράφοντας στη λεζάντα με τα αρχικά «W&C», ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έγραψαν: «Σήμερα θυμόμαστε την εξαιρετική ζωή και την κληρονομιά της Αείμνηστης Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ. Λείπεις σε όλους μας».

Ενα άλλο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που μοιράστηκαν στον επίσημο λογαριασμό τους είναι από τις εορταστικές εκδηλώσεις του πλατινένιου ιωβηλαίου της βασίλισσας στις 2 Ιουνίου του 2022. Δείχνει σύσσωμη την οικογένεια στο μπαλκόνι του παλατιού, μόλις τρεις μήνες πριν από τον θάνατο της. Σημειώνεται ότι η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία της Βρετανίας εμφανίστηκε μόλις τρία λεπτά εξαιτίας των κινητικών προβλημάτων που είχε.

Σήμερα ο Ουίλιαμ και η Κέιτ βρίσκονται στην Ουαλία κα θα επισκεφθούν μεταξύ άλλων τον καθεδρικό ναό του St Davids στο Πεμπρόκσιρ, όπως αναφέρει η Mirror.

In marking the first anniversary of Her late Majesty’s death and my Accession, we recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us.



I am deeply grateful, too, for the love and support that has been shown to my wife and myself during… pic.twitter.com/NfM6LDWTA0