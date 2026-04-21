«Συλλάβετε τον Νετανιάχου»: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, διεμήνυσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του θα πρέπει να συλλάβει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου εάν εισέλθει στο ουγγρικό έδαφος ενώ καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, πρόκειται να επισκεφθεί την Ουγγαρία αργότερα φέτος.



Το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου τον Νοέμβριο του 2024 για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι χώρες μέλη του ΔΠΔ υποχρεούνται κατ' αρχήν να κρατούν άτομα που υπόκεινται σε τέτοια εντάλματα, σχολιάζει το Politico.

Η Ουγγαρίανα συλλάβει τον Ισραηλινό ηγέτη όταν επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη τον Απρίλιο του 2025, με τον πιστό σύμμαχο του Νετανιάχου, Βίκτορ Όρμπαν , να ασκεί τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργός. Πριν από τη συνάντηση, ο Όρμπαν ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ουγγαρίας από το ΔΠΔ, μια διαδικασία που διαρκεί ένα χρόνο για να τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το καταστατικό του δικαστηρίου, και εγγυήθηκε την ασυλία του Νετανιάχου.

