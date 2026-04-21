Σοβαρός τραυματισμός ταυρομάχου στη Σεβίλλη - Δείτε βίντεο

Ο ταυρομάχος Μοράντε ντε λα Πουέμπλα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους toreros της Ισπανίας, αλλά η συγκεκριμένη στιγμή αποδείχθηκε σχεδόν μοιραία  

Ταυρομάχος

Στη Σεβίλλη, ένας ταύρος κάρφωσε έναν ταυρομάχο στον γλουτό κατά τη διάρκεια μιας ταυρομαχίας και στη συνέχεια τον πάτησε.

Ο Μοράντε ντε λα Πουέμπλα (φωτογραφία) διαγνώστηκε με βαθιά πληγή περίπου 10 εκατοστών, συμπεριλαμβανομένης βλάβης στο ορθό, αναφέρει η εφημερίδα Onda Cero.

Ο 46χρονος Πουέμπλα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ταυρομάχους (toreros) της Ισπανίας, αλλά η συγκεκριμένη στιγμή στη Σεβίλλη (στην περίφημη αρένα La Maestranza) αποδείχθηκε σχεδόν μοιραία.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό και επώδυνο ατύχημα, από αυτά που υπενθυμίζουν την αγριότητα των ταυρομαχιών, ακόμα και για τους πιο έμπειρους του είδους.

TAGS: Ισπανία Ταυρομαχίες Σεβίλλη
