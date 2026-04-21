Στη Σεβίλλη, ένας ταύρος κάρφωσε έναν ταυρομάχο στον γλουτό κατά τη διάρκεια μιας ταυρομαχίας και στη συνέχεια τον πάτησε.

In Seville, during a bullfight, a bull gored a matador in the buttock and then trampled over him



Morante de la Puebla was diagnosed with a deep wound of about 10 cm, including damage to the rectum, Onda Cero reports. pic.twitter.com/haISGHTaoL April 21, 2026

Ο Μοράντε ντε λα Πουέμπλα (φωτογραφία) διαγνώστηκε με βαθιά πληγή περίπου 10 εκατοστών, συμπεριλαμβανομένης βλάβης στο ορθό, αναφέρει η εφημερίδα Onda Cero.

Ο 46χρονος Πουέμπλα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ταυρομάχους (toreros) της Ισπανίας, αλλά η συγκεκριμένη στιγμή στη Σεβίλλη (στην περίφημη αρένα La Maestranza) αποδείχθηκε σχεδόν μοιραία.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό και επώδυνο ατύχημα, από αυτά που υπενθυμίζουν την αγριότητα των ταυρομαχιών, ακόμα και για τους πιο έμπειρους του είδους.

Πηγή: skai.gr

