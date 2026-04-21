Σύγχυση επικρατεί για το πότε ακριβώς λήγει η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, 7 Απριλίου, στην Ουάσιγκτον, πράγμα που σημαίνει ότι επρόκειτο να λήξει την Τρίτη, 21 Απριλίου.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στο Bloomberg News ότι θεωρεί την εκεχειρία λήξασα «το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσιγκτον» και επέμεινε ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να την παρατείνει αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο πακιστανική πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες, ανέφερε επίσης ότι η εκεχειρία θα λήξει στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής την Τετάρτη – μεσάνυχτα ώρα Γκρήνουιτς, ή στις 3:30 π.μ. της Πέμπτης στο Ιράν (2:00 π.μ ώρα Ελλάδας).

Ενόσω πλησίαζε το Σαββατοκύριακο, οι ΗΠΑ και το Ιράν φαινόταν να πλησιάζουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε ακριβώς αυτό που οι επιτελείς του έχουν επανειλημμένα πει ότι δεν θα έκαναν: Φάνηκε να προσπαθεί να διαπραγματευτεί μέσω του Τύπου, δημοσιεύοντας για τις συνομιλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μιλώντας σε αρκετούς δημοσιογράφους τηλεφωνικά το πρωί της Παρασκευής, ενώ οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές τον ενημέρωναν για τις εξελίξεις αναφέρει το CNN.

Πηγή: skai.gr

