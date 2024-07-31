Όταν οι πολίτες βοηθούν τον δήμαρχο να… χάσει κιλά

Ο δήμαρχος του Βαλντομπιαντένε το πήρε απόφαση: από εδώ και πέρα η υγεία του θα είναι σε προτεραιότητα. Και στο αθλητικό του πρόγραμμα έχει παρέα… εκατοντάδες συμπολίτες!

Ένα αφράτο κορνέτο για πρωινό, μακαρονάδα για μεσημεριανό και μία απολαυστική πίτσα για βραδινό: η ιταλική κουζίνα έχει νόστιμα πιάτα για κάθε γεύμα της ημέρας. Αλλά όποιος πέφτει σε όλους αυτούς τους πειρασμούς, μπορεί τελικά… να την πατήσει.



Αυτό έχει διαπιστώσει εξ ιδίας πείρας και ο Λουτσιάνο Φρεγκονέζε. Ο δήμαρχος του Βαλντομπιαντένε στη βόρεια Ιταλία κατέχει το αξίωμά του εδώ και μία δεκαετία – και σε αυτό το διάστημα έχει πάρει 50 κιλά.



Στην προσπάθειά του να χάσει βάρος τού ήρθε μία άκρως πρωτότυπη ιδέα. Και στο πλευρό του έχει όλους τους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι τον βοηθούν εμπράκτως.



Το απαιτητικό πρόγραμμά του δεν επιτρέπει στον δήμαρχο ούτε να αθληθεί, αλλά ούτε και να τρώει τακτικά γεύματα και σε κανονικές ποσότητες. Συνήθως θα γευματίσει λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν θα έχει τελειώσει με τα ραντεβού και τις υποχρεώσεις του – αλλά όταν τρώει, του δίνει και καταλαβαίνει.

Περπάτημα με 200 κατοίκους παρέα

Πλέον ο Φρεγκονέζε ζυγίζει 140 κιλά – υπερβολικά πολλά, όπως λέει ο 47χρονος στο dpa. Γι’ αυτό και αποφάσισε από τις αρχές του καλοκαιριού να βγαίνει για ζωηρό περπάτημα. Ήθελε όμως και την παρέα του. Και έτσι, προσκάλεσε τους κατοίκους του Βαλντομπιαντένε να περπατούν μαζί του. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 200 κάτοικοι έχουν πάει μαζί του για περπάτημα.



Το καθιερωμένο πλέον περπάτημα γίνεται τις Πέμπτες, με τον Φρεγκονέζε και τους κατοίκους να συναντιούνται συνήθως στην κεντρική πλατεία και να ξεκινούν τη διαδρομή τους στο όμορφο Βαλντομπιαντένε, περνώντας και από τους αμπελώνες της περιοχής.



Η ιδέα ήρθε στον δήμαρχο λίγο πριν την επανεκλογή του τον Ιούνιο. Ο Φρεγκονέζε είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας λόγω των παραπανίσιων κιλών του – το περπάτημα για παράδειγμα τον δυσκόλευε ολοένα και περισσότερο, επειδή τον έπιαναν πόνοι στη μέση και τα γόνατα. Όπως του έλεγαν χαριτολογώντας οι φίλοι του, μετά τις εκλογές θα έπρεπε να θέσει ως πρώτο στόχο της δημαρχίας του το να προσέξει περισσότερο την υγεία του.



Ο Φρεγκονέζε δεν προλάβαινε ποτέ να αθληθεί. Κάποια μέρα οι φίλοι του πρότειναν να πάνε μαζί για τρέξιμο, όμως εκείνη την ώρα ο δήμαρχος είχε συνάντηση με τους κατοίκους. Και τότε του είπε ένας φίλος του: «Γιατί να μην τα κάνουμε και τα δύο μαζί; Πες στους κατοίκους να έρθουν μαζί!». Και κάπως έτσι γεννήθηκε η όλη ιδέα.



Στην αρχή τον συνόδευσαν 45 κάτοικοι, από εβδομάδα σε εβδομάδα όμως πολλαπλασιάζονταν, ξεπερνώντας ακόμη και τους 200. «Έρχονται τόσοι πολλοί άνθρωποι για να με στηρίξουν, να μου δώσουν κίνητρο να συνεχίσω, γιατί μόνος μου αλήθεια δεν θα τα κατάφερνα ποτέ». Την ίδια στιγμή ο δήμαρχος αποτελεί και ο ίδιος πηγή έμπνευσης για τους κατοίκους της περιοχής, ώστε και αυτοί να αθλούνται περισσότερο και να θέτουν την υγεία τους σε προτεραιότητα.

Η μεγάλη αγάπη του δημάρχου για το prosecco

Το πρώτο μέλημα του Φρεγκονέζε δεν είναι το να χάσει οπωσδήποτε πολλά κιλά – γι’ αυτό άλλωστε και δεν ζυγίζεται τακτικά. «Δεν ξέρω αν έχω χάσει βάρος, αλλά νιώθω καλύτερα – και ψυχικά και σωματικά. Και αυτό είναι το σημαντικότερο», λέει ο δήμαρχος. «Μου κάνει καλό να συναντιέμαι με ανθρώπους έξω».



Οι «αθλητικές» συναντήσεις με τους κατοίκους αρέσουν πολύ σε όλους. Συχνά- πυκνά οι άνθρωποι που συναντά περπατώντας του προσφέρουν ένα ποτήρι κρασί, αλλά ο Φρεγκονέζε πάντοτε αρνείται ευγενικά. Η αδυναμία του είναι άλλη: το prosecco. Εξάλλου, «ένα ποτήρι prosecco δεν έχει και πολλές θερμίδες», αστειεύεται ο δήμαρχος.



