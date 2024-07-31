Λογαριασμός
Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι σκότωσε τον ανώτατο διοικητή της Χεζμπολάχ Fuad Shukr σε αεροπορική επιδρομή σε νότιο προάστιο της Βηρυτού την Τρίτη 

Ισραήλ: Ο Fuad Shukr "δεν αποτελεί πλέον απειλή"

Ανώτατο διοικητή της Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι σκότωσε το Ισραήλ σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε σε νότιο προάστιο της Βηρυτού την Τρίτη. 

Σε ανάρτησή της στο Χ η ελληνική πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφέρει: "Ο Fuad Shukr, ο ανώτερος στρατιωτικός διοικητής της #Χεζμπολλάχ ήταν υπεύθυνος για την επίθεση του 1983 στον #Λίβανο που σκότωσε 241 Αμερικανούς πεζοναύτες. Ήταν επίσης πίσω από την επίθεση με ρουκέτα που σκότωσε 12 παιδιά στο #MajdalShams (βόρειο Ισραήλ). Δεν αποτελεί πλέον απειλή." 

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, Fuad Shukr ήταν στόχος εξόντωσης "βάσει πληροφοριών". 

Η Χεζμπολάχ δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο του διοικητή της, ωστόσο έχει επιβεβαιώσει πως ο ανώτατος διοικητής της βρισκόταν στο κτίριο που σημειώθηκε η ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό. 

Οπως μεταδίδει το BBC, Ισραηλινοί αξιωματούχοι τονίζουν πως ο Shukr ήταν υπεύθυνος για την επίθεση με ρουκέτα στα Υψίπεδα του Γκολάν το περασμένο άββατο, η οποία σκότωσε 12 ανθρώπους, κυρίως παιδιά. 

Η Χεζμπολάχ πάντως αρνήθηκε την οποιαδήποτε συμμετοχή στη συγκεκριμένη επίθεση, αναφέρει το BBC. 

 
