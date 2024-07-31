Ισραηλινές κυβερνητικές πηγές: Δεν θα σχολιάσουμε τον θάνατο του αρχηγού της Χαμάς 

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει τον θάνατο του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε, ο οποίος δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης. «Δεν σχολιάζουμε το συγκεκριμένο περιστατικό», είπε ο εκπρόσωπος Ντέιβιντ Μένσερ σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους.

«Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και θέλουμε να πετύχει η συμφωνία επιστροφής των ομήρων», δήλωσαν ισραηλινές κυβερνητικές πηγές στο Reuters.

Πηγή: skai.gr

