Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραηλινές κυβερνητικές πηγές: Δεν θα σχολιάσουμε τον θάνατο του αρχηγού της Χαμάς 

«Δεν σχολιάζουμε το συγκεκριμένο περιστατικό»

Ismail Haniyeh

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει τον θάνατο του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε, ο οποίος δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης. «Δεν σχολιάζουμε το συγκεκριμένο περιστατικό», είπε ο εκπρόσωπος Ντέιβιντ Μένσερ σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους.

«Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και θέλουμε να πετύχει η συμφωνία επιστροφής των ομήρων», δήλωσαν ισραηλινές κυβερνητικές πηγές στο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαμάς Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας Ισμαήλ Χανίγια Δολοφονία Ισμαήλ Χανίγια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark