Γερμανία - Μέση Ανατολή: Η λογική των αμοιβαίων αντιποίνων είναι ο λάθος δρόμος

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση». Τόνισε επίσης ότι «η λογική των αμοιβαίων αντιποίνων είναι ο λάθος δρόμος».

«Καλούμε όλους τους παράγοντες να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση. Η λογική των αμοιβαίων αντιποίνων είναι ο λάθος δρόμος. Απευθύνουμε έκκληση προς όλους να επιδείξουν ψυχραιμία και να κάνουν το παν για την αποκλιμάκωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Σεμπάστιαν Φίσερ και πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να χαθεί τώρα η ευκαιρία επίτευξης μιας συμφωνίας για τους ομήρους και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα». Ο κ. Φίσερ διαβεβαίωσε ακόμη ότι η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, παρότι σε θερινές διακοπές, βρίσκεται «πάντα σε υπηρεσία» και αυτές τις μέρες είναι σε στενή επαφή με εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με εκπροσώπους των κυβερνήσεων της περιοχής. «Η διπλωματία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ο κοινός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε στην αποκλιμάκωση της κατάστασης», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Στο υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση η «ομάδα διαχείρισης κρίσεων», επισήμανε.

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βόλφγκανγκ Μπούχνερ δήλωσε από την πλευρά του ότι η γερμανική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να αποτραπεί μια περιφερειακή ανάφλεξη. «Ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Φίσερ, στον Λίβανο βρίσκονται ακόμη 1.800 Γερμανοί, καταγεγραμμένοι στη «λίστα έκτακτης ανάγκης», 500 περισσότεροι από προχθές. «Προφανώς έχει τώρα αναγνωριστεί η σοβαρότητα της κατάστασης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών και κάλεσε όσους αποχωρούν από τη χώρα να ενημερώνουν τις αρχές ώστε να αφαιρεθεί το όνομά τους από τις λίστες. Ο Σεμπάστιαν Φίσερ κάλεσε για μία ακόμη φορά τους Γερμανούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα τον Λίβανο, «όσο υπάρχει ακόμη χρόνος», προειδοποιώντας ότι η κατάσταση μπορεί να κλιμακωθεί μέσα σε μια νύχτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

