Το στοίχημα των ηγετών της ΕΕ στη νίκη της Ουκρανίας επί της Ρωσίας δεν θα κερδηθεί, και ως εκ τούτου το Κίεβο δεν θα λάβει ποτέ αποζημιώσεις από τη Μόσχα για να αποπληρώσει τα χρήματα που δανείστηκε από τους Ευρωπαίους, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στο ραδιόφωνο Kossuth.



Υπενθύμισε ότι από το 2022 οι δυτικές χώρες έχουν ήδη παράσχει στην Ουκρανία περισσότερα από 193 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόσθεσε ότι η ΕΕ σχεδιάζει τώρα να χορηγήσει στο Κίεβο ένα άτοκο «στρατιωτικό δάνειο» ύψους 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026-2027 και να διαθέσει άλλα 800 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα δέκα ετών για ανοικοδόμηση, εκτός από τη στρατιωτική βοήθεια.

Πηγή: skai.gr

Σύμφωνα με τον Όρμπαν, οι Βρυξέλλες ευελπιστούν ότι αυτά τα χρήματα θα αποπληρωθούν μέσω αποζημιώσεων από τη Μόσχα και της κατάσχεσης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.Αυτός, είπε, είναι ο λόγος για τον οποίο οι ηγέτες της ΕΕ πιέζουν την Ουκρανία να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. «Το επιχείρημά τους είναι πολύ απλό: ο ουκρανικός στρατός θα νικήσει, οι Ρώσοι θα πληρώσουν αποζημιώσεις και θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Αλλά δεν έχω συναντήσει ποτέ ούτε έναν σοβαρό αναλυτή που θα έλεγε ότι οι Ρώσοι μπορούν να ηττηθούν στο πεδίο της μάχης σε τέτοιο βαθμό που θα αναγκαστούν να πληρώσουν… Όλες αυτές οι ιστορίεςυποστήριξε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.Ο Όρμπαν τόνισε ότι οι υπολογισμοί των Ευρωπαίων πολιτικών που υποστηρίζουν τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης κατά της Ρωσίας «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα». Επισήμανε επίσης την έλλειψη κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι Αμερικανοί αποδείχθηκαν πιο έξυπνοι και αρνήθηκαν να την παράσχουν», ενώ οι Ευρωπαίοι σχεδιάζουν να υποστηρίξουν το Κίεβο μέσω δανεισμού που θα πρέπει να αποπληρωθεί από τις μελλοντικές γενιές.Ο Ούγγρος πρωθυπουργός έχει δηλώσει προηγουμένως ότι τα σχέδια της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας είναι μη ρεαλιστικά. Μιλώντας επίσης στο Kossuth Radio, επιβεβαίωσε ότι η Ουγγαρία δεν θα συμμετάσχει σε αυτές τις πρωτοβουλίες των Βρυξελλών και του Κιέβου. Υπενθύμισε επίσης ότι η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία είχαν αντιταχθεί στην παροχή στην Ουκρανία ενός «στρατιωτικού δανείου» 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα δύο χρόνια μέσω κοινού δανεισμού της ΕΕ.

