Χάος από μπλακ άουτ σήμερα το πρωί στα τρένα του Τόκιο - Απίστευτες εικόνες

Διακοπή ηλεκτροδότησης στις γραμμές δύο από των πιο πολυσύχναστων σταθμών του κόσμου, προκάλεσε προβλήματα στη μετακίνηση 673.000 επιβατών

Χάος από μπλακ άουτ σήμερα το πρωί στα τρένα του Τόκιο

Μπλακάουτ που σημειώθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο σήμερα το πρωί προκάλεσε προβλήματα στη μετακίνηση σχεδόν 673.000 επιβατών καθώς ανεστάλη η λειτουργία δύο βασικών γραμμών, των Γιαμανότε και Κεϊχίν-Τοχόκου, που εξυπηρετούν ορισμένους από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς του κόσμου.

Η γραμμή Γιαμανότε εξυπηρετεί σταθμούς όπως το Σινζούκου, που δέχεται περίπου 3,5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά, ενώ η γραμμή Κεϊχίν-Τοχόκου συνδέει μεγάλα κέντρα όπως το Τόκιο και η Γιοκοχάμα.

Η JR East, η μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία στην Ιαπωνία, ανακοίνωσε ότι η αδυναμία να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στη διάρκεια εργασιών συντήρησης στον σταθμό Ταμάτσι του Τόκιο στη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνουν σήμερα χωρίς ρεύμα και οι δύο γραμμές.

Εκπρόσωπος της εταιρείας είπε ότι φάνηκε να βγαίνει καπνός από έναν μετασχηματιστή κοντά στον σταθμό.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κεϊχίν-Τοχόκου, το οποίο ήταν ακινητοποιημένο ανάμεσα σε σταθμούς, και περπάτησαν κατά μήκος των γραμμών για να απομακρυνθούν με τη βοήθεια πυροσβεστών και προσωπικού των σιδηροδρόμων.

Κοντά στον σταθμό Ταμάτσι αναφέρθηκε πυρκαγιά στις ράγες, όπου συναντώνται και οι δύο γραμμές, λίγο πριν από τις 8 π.μ, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο NHK. Η φωτιά στον μετασχηματιστή σβήστηκε περίπου 30 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Φωτ. αρχείου ΑΡ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

