Ζελένσκι σε Τραμπ: Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη

Ο ουκρανός πρόεδρος απέρριψε τις ευθύνες που του επέρριψε ο αμερικανός ομόλογός του για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου

Ζελένσκι

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε σήμερα τις ευθύνες που του επέρριψε ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη.

Αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε απόψε: «Μιλήσαμε επίσης για τις διπλωματικές προσπάθειες (που καταβάλλουμε) με τις ΗΠΑ. Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Τετάρτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη από τη Ρωσία προκειμένου να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία. Όταν ρωτήθηκε ποιος θεωρεί πως είναι ο λόγος που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος μαίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια, ο Τραμπ απάντησε «ο Ζελένσκι (…) πρέπει να πείσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι να την αποδεχτεί».

