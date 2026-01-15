Ζελένσκι σε Τραμπ: Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε σήμερα τις ευθύνες που του επέρριψε ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη.

Ukraine has never been and will never be a stumbling block to peace. When Ukrainians are left without power for 20–30 hours because of Russia, and when Russian strikes are aimed at breaking our energy system and our people, it is Russia that must be put under pressure. pic.twitter.com/TguJK3fHok January 15, 2026

Αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε απόψε: «Μιλήσαμε επίσης για τις διπλωματικές προσπάθειες (που καταβάλλουμε) με τις ΗΠΑ. Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη».

I spoke with NATO Secretary General Mark Rutte @SecGenNATO.



Russian strikes during such a cold winter are creating serious challenges for us. Today there was a Russian strike on an energy facility in Kharkiv: hundreds of thousands of people were left without electricity and… pic.twitter.com/NY9V34A8nP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 15, 2026

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Τετάρτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη από τη Ρωσία προκειμένου να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία. Όταν ρωτήθηκε ποιος θεωρεί πως είναι ο λόγος που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος μαίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια, ο Τραμπ απάντησε «ο Ζελένσκι (…) πρέπει να πείσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι να την αποδεχτεί».

