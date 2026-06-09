Τη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού συστήματος που θα επιτρέπει τον σχεδόν άμεσο εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών σε ολόκληρη τη χώρα προαναγγέλλει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης περνά πλέον σε μια νέα εποχή, με τη συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης, των δορυφορικών εικόνων και των drones.

Σε συνέντευξή του στην «Κυκλαδική», ο κ. Στασινός υπογραμμίζει ότι η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το δομημένο περιβάλλον, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής αναπτυξιακής πίεσης, όπως οι Κυκλάδες. Όπως αναφέρει, το νέο σύστημα που αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος e-Άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.

«Σε λίγους μήνες από σήμερα τα αυθαίρετα θα τα πιάνουμε σχεδόν ζωντανά και κανείς δεν θα μπορεί να παρανομήσει», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όταν εντοπίζεται πιθανή αυθαιρεσία θα ενεργοποιείται άμεσα διαδικασία ελέγχου από Ελεγκτή Δόμησης.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ αποδίδει τις καθυστερήσεις που συχνά παρατηρούνται στην αντιμετώπιση καταγγελιών για παράνομες κατασκευές κυρίως στις ελλείψεις προσωπικού των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), τονίζοντας ότι το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών χρειάζεται ριζική αναδιοργάνωση. Επαναλαμβάνει, μάλιστα, την πρότασή του για τη δημιουργία μιας ενιαίας, καθετοποιημένης δομής υπό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας σε όλη τη χώρα.

Αναφερόμενος στον θεσμό των Ελεγκτών Δόμησης, ο κ. Στασινός κάνει λόγο για μία από τις πιο επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, επισημαίνοντας ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται πλέον με ταχύτητα και διαφάνεια μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης πιστοποιημένων μηχανικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση της παραβατικότητας στις νέες οικοδομές.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η οριστική αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στην πρόοδο των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, καθώς και στην καταγραφή του οδικού δικτύου που προϋπήρχε του 1977, έργα που, όπως λέει, θα ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου και θα περιορίσουν τις αμφισβητήσεις γύρω από τη δόμηση εκτός σχεδίου.

«Η ψηφιοποίηση είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της ισονομίας», τονίζει, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συνδυασμένη λειτουργία των ψηφιακών εργαλείων, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των νέων μηχανισμών ελέγχου θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του ιδιαίτερου χαρακτήρα περιοχών, όπως οι Κυκλάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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