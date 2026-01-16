Ενόσω ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να χρησιμοποιήσει τον αμερικανικό στρατό για να καταλάβει τη Γροιλανδία, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες έχουν αρχίσει να εκφράζουν μεταξύ τους μια προηγουμένως ανείπωτη σκέψη, αναφέρει το Politico: πώς θα ήταν να αντεπιτεθούν;

Ενώ μια στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και οποιασδήποτε ευρωπαϊκής δύναμης πιθανότατα θα οδηγούσε σε έναν από τους συντομότερους πολέμους στην ιστορία, υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους οι σύμμαχοι της Γροιλανδίας μπορούν να αντισταθούν στον Αμερικανό πρόεδρο εάν αρνηθεί να συμβιβαστεί.

Κύριο μεταξύ των πιθανών σημείων πίεσης είναι το εκτεταμένο δίκτυο ευρωπαϊκών στρατιωτικών μέσων στην περιοχή, το οποίο οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν, στην ορολογία της γεωπολιτικής, για να προβάλλουν την αμερικανική ισχύ μακριά από το σπίτι τους - στην Αφρική και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή.

Γιατί οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις ή να λαμβάνουν υποστήριξη από τα ναυτικά μέσα των συμμάχων, τις αεροπορικές δυνάμεις ή ακόμα και τις υπηρεσίες πληροφοριών, εάν προσπαθήσουν να καταλάβουν κυρίαρχο έδαφος από ένα μέλος του ΝΑΤΟ όπως η Δανία;

Το ερώτημα είναι τόσο ευαίσθητο που οι διπλωμάτες προσπαθούν να το κρατήσουν μακριά από τις δημόσιες συζητήσεις μεταξύ κυβερνήσεων στις αίθουσες συνόδων κορυφής της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, πέντε αξιωματούχοι και διπλωμάτες επιβεβαίωσαν στο Politico ότι το εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα του «πώς να αντιδράσουμε στον Τραμπ» συζητείται ιδιωτικά σε όλη την ήπειρο.

Εκτός από τα ευρωπαϊκά στρατιωτικά μέσα, οι ΗΠΑ βασίζονται επίσης στην Ευρώπη ως βασικό εμπορικό εταίρο και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ξοδεύουν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο αγοράζοντας αμερικανικά όπλα. Όλα αυτά προσφέρουν πιθανή διπλωματική πίεση εάν οι Ευρωπαίοι πελάτες αποφασίσουν να σταματήσουν να «ψωνίζουν» από τις ΗΠΑ.

Ο μεγάλος κίνδυνος, λένε ορισμένοι αξιωματούχοι, είναι ότι μια τόσο ωμή πρόκληση θα κλιμακωθεί γρήγορα σε μια πλήρη ρήξη στη διατλαντική σχέση. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η συμμαχία γίνεται ολοένα και πιο τοξική υπό τον Τραμπ και ότι η Ευρώπη «πρέπει να προχωρήσει».

H εγγύτερη ρητορική οποιουδήποτε ηγέτης στην προειδοποίηση για αντίποινα ήταν η αινιγματική δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν, του Γάλλου προέδρου.

«Δεν υποτιμούμε τις δηλώσεις για τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Μακρόν στους υπουργούς του αυτή την εβδομάδα. «Εάν η κυριαρχία ενός ευρωπαϊκού και συμμαχικού κράτους πληγεί, οι επιπτώσεις θα είναι άνευ προηγουμένου. Η Γαλλία παρακολουθεί την κατάσταση με τη μέγιστη προσοχή και θα ενεργήσει με πλήρη αλληλεγγύη προς τη Δανία».

Ένας αξιωματούχος της γαλλικής κυβέρνησης δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει εάν ο Μακρόν είχε ή σχεδίαζε να έρθει σε επαφή με τον Τραμπ για το θέμα της Γροιλανδίας, αλλά υπογράμμισε ότι «είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα και ζυγίζει κάθε λέξη προσεκτικά».

«Ο εύκολος ή ο δύσκολος τρόπος»

Η συγκαλυμμένη προειδοποίηση του Γάλλου προέδρου ήρθε καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας ξεκίνησαν συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ στην Ουάσινγκτον, αναζητώντας έναν συμβιβασμό για την τύχη του νησιού των 57.000 κατοίκων.

Μετά τις συνομιλίες της Τετάρτης με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν προσπάθησε να ακουστεί θετικός, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν υπήρχε καμία συμφωνία. «Ο πρόεδρος έχει αυτή την επιθυμία να κατακτήσει τη Γροιλανδία», παραδέχθηκε ο Ράσμουσεν στον Τύπο. «Και ως εκ τούτου εξακολουθούμε να έχουμε μια θεμελιώδη διαφωνία».

Διπλωμάτες από ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι αρνήθηκαν να κατονομαστούν επειδή το θέμα είναι ευαίσθητο, δήλωσαν ότι συνεχίζονται συζητήσεις στις πρωτεύουσες σχετικά με το πώς να αντιδράσουν στον Τραμπ. Οι ευκολότερες επιλογές περιλαμβάνουν τακτικές καθυστέρησης, προσπάθειες άσκησης πίεσης στους Ρεπουμπλικανούς στην Ουάσινγκτον, αποστολή συμμαχικών στρατευμάτων στη Γροιλανδία, ακόμη και μια διαφημιστική εκστρατεία στην Αμερική.

Ωστόσο, έχει προκύψει η πιθανότητα διακοπής της υποστήριξης για τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων ριζοσπαστικών προτάσεων για την ανάκτηση του ελέγχου των αμερικανικών βάσεων, τόνισε ένας από τους διπλωμάτες.

«Συνεχίζονται οι συζητήσεις για το πώς θα μπορούσαμε να ασκήσουμε πίεση και να πούμε "Ε, μας χρειάζεστε και αν το κάνετε αυτό, θα ανταποδώσουμε με κάποιο τρόπο"», είπε ο διπλωμάτης. «Αλλά ταυτόχρονα, κανείς δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό».

Ο κύριος λόγος που οι Ευρωπαίοι διστάζουν να γίνουν επιθετικοί δημόσια είναι ότι θεωρούν την υποστήριξη του Τραμπ ζωτικής σημασίας για την παροχή βιώσιμων εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, πολλοί σύμμαχοι απλά δεν μπορούν να φανταστούν έναν κόσμο στον οποίο οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τη Γροιλανδία με τη βία. «Ίσως είναι ευσεβής πόθος», είπε ο διπλωμάτης, αλλά σημείωσε: «Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Ένας άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι κυβερνήσεις συζητούν πώς να αντιδράσουν αποτελεσματικά στις αμερικανικές εδαφικές απαιτήσεις. «Υπάρχει δυνατότητα ευρωπαϊκής πίεσης, αλλά δεν αξιοποιείται στο έπακρο», παρατήρησε ο αξιωματούχος.

Προς το παρόν, οι Ευρωπαίοι δεν είναι ψυχικά έτοιμοι για το είδος της κλιμάκωσης που θα εξαπέλυαν τέτοια αντίποινα. «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Εντός του ΝΑΤΟ - όπου οποιαδήποτε συζήτηση για την τιμωρία των Αμερικανών παραμένει σε μεγάλο βαθμό εκτός ορίων - ορισμένοι τονίζουν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δίκοπο μαχαίρι. «Η χρήση βάσεων ως διαπραγματευτικά χαρτιά για μόχλευση - και μπορεί να γίνει - θα είχε ως αποτέλεσμα αμοιβαία ζημιά», παρατήρησε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. «Η Ευρώπη θα έχανε περαιτέρω τις εγγυήσεις ασφαλείας... και οι ΗΠΑ θα έχαναν την πιο πολύτιμη πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάπτυξης που διαθέτουν».

Ο Μπεν Χότζες, πρώην διοικητής αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, δήλωσε ότι αυτές οι βάσεις είναι «απαραίτητες για την ετοιμότητα και την επίτευξη της παγκόσμιας στρατηγικής εμβέλειας [της Αμερικής]».

Ο εξαναγκασμός των Αμερικανών να εγκαταλείψουν αυτές τις τοποθεσίες θα είχε «καταστροφικές» επιπτώσεις στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, είπε ο Χότζες, με τη βάση στο Ράμσταϊν ειδικά να λειτουργεί ως βασικό εφαλτήριο για τις αμερικανικές αναπτύξεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Αυτό δεν είναι το μόνο πλεονέκτημα της Ευρώπης. Η Ουάσινγκτον θα έχανε επίσης περίπου το «ήμισυ» των δυνατοτήτων της για ανταλλαγή πληροφοριών ως αποτέλεσμα μιας διακοπής, υποστήριξε, ενώ η ήπειρος θα μπορούσε επίσης να απειλήσει να σταματήσει να αγοράζει αμερικανικά όπλα. Το 2024 η Ευρώπη ενέκρινε πιθανές συμβάσεις μεταξύ κυβερνήσεων αξίας 76 δισεκατομμυρίων δολαρίων - πάνω από το μισό του παγκόσμιου συνόλου των ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει στη σωτηρία του ΝΑΤΟ και της διατλαντικής σχέσης με τις ΗΠΑ υψώνοντας το ανάστημά της απέναντι στις ΗΠΑ, αντί να είναι απλώς ένα κορόιδο που υποκύπτει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χότζες.

Από άποψη εφοδιαστικής, το κλείσιμο των αμερικανικών βάσεων θα συνεπαγόταν «μεγάλες προκλήσεις», δήλωσε ο Τζέφρι Κορν, διευθυντής του Κέντρου Στρατιωτικού Δικαίου και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Texas Tech, όπως η διαχείριση των αναχωρήσεων στρατευμάτων και οι νομικές αξιώσεις για την αξία των στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων. Αλλά νομικά, «είναι στην πραγματικότητα θέμα εσωτερικού δικαίου» για τις ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν να τερματίσουν την παρουσία των ΗΠΑ, είπε. «Αυτό είναι το προνόμιό τους».

Και παρά τον συναγερμό για τα σχέδια του Τραμπ για τη Γροιλανδία, δεν είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα ασφαλείας για την ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατιωτικό προσωπικό στο νησί ως ένδειξη υποστήριξης, άλλες ανησυχούν ότι η διαμάχη αποτελεί επικίνδυνο αντιπερισπασμό από το βασικό τους ζήτημα, την υπεράσπιση της Ουκρανίας από τη Ρωσία.

Χωρίς τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, οι διπλωμάτες παραδέχονται ότι θα είναι αδύνατο να αποτρέψουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία, επομένως ο κατευνασμός του Τραμπ πρέπει να έχει προτεραιότητα προς το παρόν, ακόμη και αν η συμμαχία δεν θα διαρκέσει για πάντα.

«Η διατλαντική σχέση αλλάζει» παραδέχθηκε Ευρωπαίος αξιωματούχος. «Δεν γυρίζουμε πίσω».

Πηγή: skai.gr

