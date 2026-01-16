Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς F-35A Lightning II έστειλε σήμα κινδύνου πάνω από την Ιαπωνία και κατόπιν εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με το Flightradar, το αεροσκάφος μετέδιδε σήμα κινδύνου 7700, το οποίο μπορεί να υποδηλώνει έκτακτη ανάγκη ή έκτακτη ανάγκη επί του αεροσκάφους που απαιτεί άμεση προσοχή από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η ακριβής αιτία παραμένει άγνωστη.

Το F-35A είναι μια τροποποίηση του μαχητικού πολλαπλών ρόλων πέμπτης γενιάς F-35 Lightning II. Η πρώτη του πτήση πραγματοποιήθηκε το 2006 και το αεροσκάφος τέθηκε σε υπηρεσία με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ το 2016. Έχει σχεδιαστεί για να καταστρέφει τόσο εναέριους όσο και επίγειους στόχους και είναι ικανό να μεταφέρει θερμοπυρηνικές βόμβες B61-12.

Πηγή: skai.gr

