Οι έξι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη, που έδωσαν το «παρών» στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ έχουν περιουσία ίση με το 1/3 της οικονομίας της Βρετανίας.

Η ορκωμοσία αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία να συγκεντρωθούν όλοι οι δισεκατομμυριούχοι με τους πιο αναγνωρίσιμους τους τρεις πλουσιότερους άνδρες του κόσμου: τον Ίλον Μασκ , τον Τζεφ Μπέζος και τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Ο πλουσιότερος από όλους, στην κορυφή της λίστας δισεκατομμυριούχων του Forbes, ήταν ο Έλον Μασκ.

Ο Έλον Μασκ μίλησε μετά την τελετή, λέγοντας ότι θα τοποθετήσει τη σημαία των ΗΠΑ στον Άρη

Ο Νοτιοαφρικανός σειριακός επιχειρηματίας κερδίζει τα χρήματά του μέσω της ιδιοκτησίας της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla και της εταιρείας εξερεύνησης του διαστήματος Space X. η περιουσία του είναι 433,9 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Επόμενος στη λίστα των πλουσίων είναι ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, αξίας 239,4 δισ. δολαρίων μέσω της ιδιοκτησίας των μετοχών της εταιρείας.

Η μερική ιδιοκτησία του κ. Μπέζος της Washington Post οδήγησε σε κάποιες εικασίες ότι έπαιξε ρόλο στην εφημερίδα λέγοντας ότι δεν θα υποστήριζε έναν υποψήφιο στις αμερικανικές εκλογές για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg και η σύζυγός του Priscilla Chan. Photo AP



Τρίτος πλουσιότερος στη λίστα του Forbes είναι ο ιδρυτής της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αξίας 211,8 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία του κατέχει τα κοινωνικά δίκτυα Facebook , Instagram και WhatsApp .

Οι φωτογράφοι δεν εντόπισαν τον τέταρτο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο στην τελετή. Αντίθετα ήταν εκεί ο ιδρυτής της Oracle Larry Ellison - ο άνθρωπος που καταλαμβάνει την πέμπτη θέση, ο Bernard Arnault, με την οικογένειά του.

Ο γίγαντας ειδών πολυτελείας κατέχει εμπορικά σήματα όπως Dior, Louis Vuitton, Moet & Chandon και Sephora, με την καθαρή του περιουσία να εκτιμάται από το Forbes στα 181,3 δισ. δολάρια.

Η Miriam Adelson στην ορκωμοσία του Τραμπ



Η Μίριαμ Αντελσον μαζί με την οικογένειά της κατατάσσονται στην 55η πλουσιότερη στον κόσμο από το Forbes.

Η καθαρή της περιουσία 31,9 δισ. δολαρίων συγκεντρώθηκε μέσω καζίνο που έχει στην ιδιοκτησία της. Ο σύζυγός της Sheldon Adelson ίδρυσε την εταιρεία καζίνο και θέρετρο Las Vegas Sands. Υποστηρικτής του νέου προέδρου, η κα Adelson απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον κ. Τραμπ το 2018.

Ο πρώην εκτελεστικός πρόεδρος της Fox Corp, Ρούπερτ Μέρντοχ και η σύζυγός του Έλενα Ζούκοβα

Ο πιο «φτωχός» στο Καπιτώλιο, φαίνεται πως ήταν ο μεγιστάνας των ΜΜΕ, Μέρντοχ καθώς βρίσκεται στην 89η θέση της λίστας των πλούσιων του Forbes με περιουσία 22,2 δισ. δολαρίων.

Το δίκτυό του στο Fox είναι αγαπημένο του προέδρου των ΗΠΑ, αλλά δημιούργησε ένα κομμάτι της περιουσίας του στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αγόρασε τις εφημερίδες The Times και The Sun. Εκτός από το Fox, στις ΗΠΑ είναι ιδιοκτήτης της Wall Street Journal και της New York Post.

Εάν αυτά τα έξι άτομα ήταν οι μόνοι παρευρισκόμενοι, θα υπήρχαν περισσότερα από 1,12 τρισεκατομμύρια δολάρια στο δωμάτιο.

Αυτό είναι περίπου το ένα τρίτο της συνολικής οικονομικής παραγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του Ηνωμένου Βασιλείου - η τυπική μέτρηση της αξίας μιας οικονομίας και όλων όσων παράγει - είναι 3,73 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ο επικεφαλής της Apple Tim Cook ήταν επίσης μεταξύ των δισεκατομμυριούχων τεχνολογίας που παρευρέθηκαν



Το αφεντικό της Apple, Tim Cook, , ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai και ο ιδρυτής του OpenAI, Sam Altman. ήταν επίσης μεταξύ των δισεκατομμυριούχων τεχνολογίας που παρευρέθηκαν.

Και τίποτα από αυτά δεν είναι για να αναφέρουμε τα πλούτη των πολιτικών δυναστειών που παρευρέθηκαν - των Μπους, των Κλίντον και των Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

