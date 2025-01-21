Τραμπ: Η στιγμή που βρίσκει την επιστολή Μπάιντεν στο Οβάλ Γραφείο – Βίντεο

Ως είθισται, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ αφήνει στον διάδοχο του μία επιστολή στο Οβάλ Γραφείο. Το ίδιο έκανε και ο Τζο Μπάιντεν για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Εχθές, μετά την ορκωμοσία του, ο νέος πρόεδρος επέστρεψε για 2η φορά στον Λευκό Οίκο και έπιασε δουλειά, υπογράφοντας πάνω από 100 διατάγματα.

Όμως, ο Τραμπ ξέχασε να ανοίξει το συρτάρι του Οβάλ Γραφείου για να βρει την επιστολή Μπάιντεν, όπως είναι το πρωτόκολλο, και χρειάστηκε να του το υπενθυμίσει ένας από τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου.

«Μήπως ο πρόεδρος Μπάιντεν σας άφησε ένα γράμμα;» τον ρωτά ο δημοσιογράφος, την ώρα που ο Τραμπ υπογράφει ένα έγγραφο.

«Εεεμμμ, μπορεί, δεν ξέρω» απαντά ξαφνιασμένος ο νέος πρόεδρος και ανοίγει το συρτάρι, βρίσκοντας την επιστολή.

«Ευχαριστώ Πίτερ, μπορεί να περνούσαν χρόνια για να το βρω» συνεχίζει ο Τραμπ, δείχνοντας τον φάκελο με την υπογραφή του Τζο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, αρνήθηκε να την διαβάσει δημοσίως και να αποκαλύψει το περιεχόμενό της.

Ο Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι άφησε μια επιστολή στο Οβάλ Γραφείο για τον προκάτοχο, αλλά και διάδοχό του, τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αρνήθηκε και αυτός να αποκαλύψει το περιεχόμενό της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.