Γάζα: Οι IDF ανακοίνωσαν στους Παλαιστίνιους ότι μπορούν να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα την επόμενη εβδομάδα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους ότι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα από το νότο όπου βρίσκονται σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η Χαμάς τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.



«Εάν η Χαμάς τηρήσει όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, από την επόμενη εβδομάδα, οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας θα μπορούν να επιστρέψουν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και θα εκδοθούν οδηγίες σχετικά με αυτό», δήλωσε στο X o αραβόφωνος Ισραηλινός συνταγματάρχης Αβιτσέι Αντράε.



Σύμφωνα με τη συμφωνία, την έβδομη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός, οι άοπλοι κάτοικοι της Γάζας θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν πεζοί στη βόρεια Γάζα χωρίς κανέναν έλεγχο, μέσω της παραλιακής οδού. Τα οχήματα που επιστρέφουν στη βόρεια Γάζα θα πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο από ιδιωτική εταιρεία που θα καθοριστεί από τους διαμεσολαβητές και το Ισραήλ.



Την 22η ημέρα, οι εκτοπισμένοι άοπλοι Παλαιστίνιοι θα επιτραπεί να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα με τα πόδια μέσω της οδού Σαλά α Ντιν (Σαλαδίνου), επίσης χωρίς επιθεώρηση.

Αυτό σημαίνει ότι οι IDF θα αποσυρθούν σταδιακά από τον διάδρομο Νετζαρίμ.



Ο Αντράε προειδοποιεί επίσης τους κατοίκους της Γάζας να μην πλησιάζουν περιοχές όπου εξακολουθούν να αναπτύσσονται ισραηλινά στρατεύματα συμπεριλαμβανομένης της ζώνης ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων, του διαδρόμου Νετζαρίμ στο κέντρο της Λωρίδας, του διαδρόμου Φιλαδέλφεια στα σύνορα Αιγύπτου-Γάζας.



#عاجل ‼️ بيان عاجل إلى سكان قطاع غزة، أود توضيح الأمور التالية لتفادي الاحتكاكات وسوء الفهم. نحن في جيش الدفاع ننوي التاكد من تطبيق كافة تفاصيل الاتفاق.



⭕️بناء على الاتفاق تبقى قوات جيش الدفاع منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب إلى قوات جيش الدفاع في المنطقة… pic.twitter.com/1o0xbs3k3x January 21, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.