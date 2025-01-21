Ο επικεφαλής του ύψους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων ρωσικού ταμείου κρατικής περιουσίας εγκωμίασε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι η σειρά των διαταγμάτων του δείχνει πως η αποφασιστική ηγεσία μπορεί να αλλάξει την πορεία της ιστορίας, να προωθήσει την ανάπτυξη και να ανοίξει ευκαιρίες για διάλογο.

Μέσα σε διάστημα ωρών από την ορκωμοσία του, ο Τραμπ εξέδωσε πολλά διατάγματα με στόχο να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου και αερίου, να διαλύσει το πρόγραμμα του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, να περιορίσει τη μετανάστευση και να αναστείλει την ισχύ διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν μέχρι στιγμής αντιδράσει επιφυλακτικά όσον αφορά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, καθώς και σχετικά με την πρόθεσή του να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Οι τολμηρές ενέργειες του προέδρου Τραμπ σήμερα αποδεικνύουν ότι η αποφασιστική ηγεσία μπορεί να αλλάξει την πορεία της ιστορίας, ξεκλειδώνοντας την οικονομική ανάπτυξη και μεταμορφώνοντας παγκόσμιες προκλήσεις σε ευκαιρίες για διάλογο και αποφάσεις μέσω της επίλυσης προβλημάτων», δήλωσε ο Κίριλ Ντμίτριεφ, διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF).

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος έχει σπουδάσει στις ΗΠΑ και έχει διατελέσει τραπεζίτης της Goldman Sacks, είχε διαδραματίσει ρόλο στις πρώτες επαφές ανάμεσα στη Μόσχα και την ομάδα του Τραμπ, όταν ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος είχε εκλεγεί πρώτη φορά πρόεδρος το 2016.

Στον Ντμίτριεφ έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις, τις οποίες Ρώσοι αξιωματούχοι απορρίπτουν ως παράνομες και αβάσιμες.

Ο Πούτιν, μιλώντας χθες, Δευτέρα, στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας, συνεχάρη τον Τραμπ για την ανάληψη των καθηκόντων του δηλώνοντας ανοικτός για διάλογο με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση και επαινώντας την επιθυμία του Τραμπ να αποκαταστήσει απ' ευθείας επαφές με τη Ρωσία.

Ο Πούτιν είχε συναντηθεί με τον Ντμίτριεφ στις 13 Ιανουαρίου, μία εβδομάδα πριν από την ορκωμοσία. Οι δυο τους είχαν συζητήσει τις επενδύσεις του RDIF, οι οποίες υπολογίζονται σε 2,3 τρισεκατομμύρια ρούβλια (22,53 δισ. δολάρια), σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά της συνάντησης τα οποία δημοσιοποιήθηκαν μέσω του ιστότοπου του Κρεμλίνου.

Το RDIF δεν έκανε γνωστό αν ο Ντμίτριεφ είναι πιθανό να διαδραματίσει ρόλο σε μελλοντικές επαφές ανάμεσα στη Μόσχα και την αμερικανική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

